Háború

Trump húz egy merészet: így zárná le végleg az ukrajnai háborút

nemzeti petíció

Hivatalos: a kormány bejelentette a nemzeti petíció elindítását

30 perce
Olvasási idő: 3 perc
Magyarország Kormánya Nemzeti Petíciót indít, hogy egyértelmű üzenetet küldjön Brüsszelnek: a magyarok nem fizetik meg a háború árát. A kezdeményezés célja, hogy megakadályozza az ukrajnai háború további finanszírozását, az ukrán állam működésének magyarokkal való kifizettetését és a rezsiemelést.
A Magyarország Kormánya közösségi oldalán jelentette be a Nemzeti Petíció elindítását, amelynek középpontjában a magyar családok és gazdák védelme áll. A kezdeményezés világos állásfoglalás a háborúval, az elhibázott brüsszeli döntésekkel és azok gazdasági következményeivel szemben.

Nemzeti Petíció
A kormány hivatalosan is bejelentette a Nemzeti Petíció elindítását (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
Orbán Viktor itt húzta meg a vonalat – nemzeti petíciót tol Brüsszel orra alá

Orbán Viktor: Három egyértelmű nemet mondunk

Orbán Viktor a háborúellenes gyűlés kaposvári állomásán hangsúlyozta: a Nemzeti Petíció három világos nemet tartalmaz. A miniszterelnök szerint ezekre kell nemet mondani:

  • az orosz-ukrán háború további finanszírozására; 
  • hogy Ukrajna államának működését a következő tíz évben a magyarokkal fizettessék meg, valamint 
  • a háború miatt megemelt rezsiárakra.

Orbán Viktor kiemelte a rezsicsökkentés megőrzésének fontosságát és az erős magyar agrárium szerepét is, hangsúlyozva: Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból, és meg kell védenie saját gazdasági érdekeit. Mint fogalmazott: 

A magyar embereknek joguk van kimondani, hogy nem fizetnek mások háborújáért”

 A Nemzeti Petíció ehhez ad közös, nemzeti hangot.

