Hivatalos: a kormány bejelentette a nemzeti petíció elindítását

A Magyarország Kormánya közösségi oldalán jelentette be a Nemzeti Petíció elindítását, amelynek középpontjában a magyar családok és gazdák védelme áll. A kezdeményezés világos állásfoglalás a háborúval, az elhibázott brüsszeli döntésekkel és azok gazdasági következményeivel szemben.
Orbán Viktor: Három egyértelmű nemet mondunk
Orbán Viktor a háborúellenes gyűlés kaposvári állomásán hangsúlyozta: a Nemzeti Petíció három világos nemet tartalmaz. A miniszterelnök szerint ezekre kell nemet mondani:
- az orosz-ukrán háború további finanszírozására;
- hogy Ukrajna államának működését a következő tíz évben a magyarokkal fizettessék meg, valamint
- a háború miatt megemelt rezsiárakra.
Orbán Viktor kiemelte a rezsicsökkentés megőrzésének fontosságát és az erős magyar agrárium szerepét is, hangsúlyozva: Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból, és meg kell védenie saját gazdasági érdekeit. Mint fogalmazott:
A magyar embereknek joguk van kimondani, hogy nem fizetnek mások háborújáért”
A Nemzeti Petíció ehhez ad közös, nemzeti hangot.