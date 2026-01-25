Hivatalos: a kormány bejelentette a nemzeti petíció elindítását

Orbán Viktor: Három egyértelmű nemet mondunk

Orbán Viktor a háborúellenes gyűlés kaposvári állomásán hangsúlyozta: a Nemzeti Petíció három világos nemet tartalmaz. A miniszterelnök szerint ezekre kell nemet mondani:

az orosz-ukrán háború további finanszírozására;

hogy Ukrajna államának működését a következő tíz évben a magyarokkal fizettessék meg, valamint

a háború miatt megemelt rezsiárakra.

Orbán Viktor kiemelte a rezsicsökkentés megőrzésének fontosságát és az erős magyar agrárium szerepét is, hangsúlyozva: Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból, és meg kell védenie saját gazdasági érdekeit. Mint fogalmazott:

A magyar embereknek joguk van kimondani, hogy nem fizetnek mások háborújáért”

A Nemzeti Petíció ehhez ad közös, nemzeti hangot.