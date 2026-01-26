Elindult a nemzeti petíció: nemet mondhatunk Ukrajna és a háború finanszírozására, és a rezsiárak emelésére is

Magyarország kormánya újabb politikai kezdeményezést indított nemzeti petíció néven, amelynek célja, hogy társadalmi felhatalmazással erősítse meg az ország álláspontját az Európai Unióban zajló vitákban – írta a Magyar Nemzet, a kormány közleményét idézve, melyben leszögezték, Magyarország nem vállal részt az orosz–ukrán háború finanszírozásában, nem kíván hozzájárulni Ukrajna állami működésének költségeihez a következő évtizedben, és nem fogad el a háború következményeként emelkedő rezsiterheket.

A nemzeti petícióval nemet mondhatunk a háborúra, Ukrajna finanszírozására, a rezsiárak emelésére

(Fotó: NurPhoto)

Nemzeti petíció: három sorsfontosságú kérdésre adhatunk választ

A kabinet kommunikációja alapján a petíció túlmutat egyetlen konkrét döntésen, és tágabb értelemben az uniós pénzügyi kötelezettségvállalások határait jelöli ki. A kormány szerint

a háború költségeinek áthárítása a tagállamokra,

illetve a lakosságra hosszú távon súlyos gazdasági

és társadalmi következményekkel járhat, ezért ezekről a kérdésekről nem lehet a nemzeti érdekek figyelmen kívül hagyásával dönteni.

A petíció kérdései kapcsán Orbán Viktor a kaposvári háborúellenes gyűlésen arról beszélt, hogy a következő években széles körű nemzeti összefogásra lesz szükség ahhoz, hogy Magyarország kimaradjon a fegyveres konfliktusból és annak gazdasági következményeiből.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormányzati fellépés önmagában nem elegendő, a társadalom támogatása nélkül nem tartható fenn az a politika, mely a háborún kívül kívánja tartani az országot.

Megfogalmazása szerint egy olyan közös zászlóra van szükség, amely alatt a háború elutasítását valló állampolgárok össze tudnak gyűlni, és amely mögött hosszabb távon is kitartó politikai akarat áll.

Én ott leszek, ahol lenni kell, és tartani is fogok egy zászlót, ami alatt össze lehet gyülekezni, és ami alatt gyülekezni mindig büszkeséget jelent, de önmagában egy jó állami vezető az kevés. Itt csak teljes nemzeti összefogással lehet kimaradni a háborúból”

– fogalmazott a kormányfő, hozzátéve, hogy a nemzeti petíció így egyszerre szolgál belpolitikai és uniós érdekérvényesítési célt: a kormány a lakosság véleményére hivatkozva kíván fellépni azokkal az elképzelésekkel szemben, amelyek szerint a háború és Ukrajna finanszírozása közös európai kötelezettség lenne. A kezdeményezés részleteiről és a petíció lebonyolításáról a következő időszakban várható további tájékoztatás.

Orbán Viktor: Európa már belesodródott a konfliktusba

Orbán Viktor kaposvári beszédében a rezsicsökkentést állami szolgáltatásként értelmezte, amelynek fenntartását energiafüggetlenségi beruházásokkal, így Paks II.-vel és megújuló fejlesztésekkel kívánják biztosítani, noha Brüsszel részéről folyamatos nyomás nehezedik rá. Az orosz–ukrán háború kapcsán Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy

Európa már belesodródott a konfliktusba, miközben a finanszírozás hosszú távú adósságcsapdát jelenthet,

ezért indították el a nemzeti petíciót a háborús kötelezettségek elutasítására.

A petíciónak az ad erős aktualitást, hogy az uniós csúcson Ursula von der Leyen ismertette a kormányfőkkel az új 800 milliárd dolláros Ukrajna-finanszírozási tervet. Másnap ki is szivárogtatták a sajtónak. A terv lényege, hogy gyakorlatilag egy évtizedre mindent alárendelnek az Ukrajna-politikának”

– fogalmazott közösségi oldalán Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Kiemelte, a 800 milliárdos Ukrajna-csomagot úgy tervezik, hogy mind a háborús időszakban, mind az azt követő újjáépítési időszakban költeni lehessen belőle.

A háttérben (vagy már nem is annyira a háttérben) ott sorakoznak azok a nemzetközi vállalatok, amelyek nagyot kaszálhatnak az egészen. A New York Times szerint a BlackRock húzhat majd óriási hasznot a romokon, a felfoghatatlan nagyságú vagyonkezelőt már a mostani tervezési szakaszba is bevonják

– jelentette ki a politikus.