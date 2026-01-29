Jönnek a részletek a nemzeti petícióról és a rezsistopról – kövesse a Kormányinfót élőben az Origón!

Az aktuális belpolitikai, külpolitikai és közéleti témaák mellett a nemzet petíció fontosságáról és a rezsistop részleteiről is beszámol Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Lantos Csaba energiaügy iminiszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő a 10 órakor kezdődő Kormányinfón. Kövesse élő tudósításunkat!
Villany- és gázfűtés esetén is jár a 30 százalékos rezsikedvezmény
Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy a rendkívül hideg téli időjárás miatt mintegy 30 százalékkal nőtt a lakosság energiafogyasztása januárban.
Ezért a kormány arról döntött, hogy minden fogyasztó a januári fogyasztásából 30 százalékos kezdvezményt kap, amit a havi rezsiszámláknál érvényesíteni fog.
Akik villannyal fűtenek, szintén kérhetik a szolgáltatójuktól a kedvezmény villanyszámlán történő érvényesítését. A miniszter szerint mindez összesen körülbelül 50 milliárd forintos plusz terhet rótt volna a családokra, amelyet a kormány ily módon átvállal.
Érkezik a szociális túzifa és a fegyverpénz
Vitályos Eszter kormányszóvivő elmondta, hogy aki január 28-i benyújtotta igényét a szociális tűzifára, azt legkésőbb március közepéig maradéktalanul megkapja. Ezen kívül arról is beszélt, mintegy 80 ezer magyar rendvédelmi dolgozó - katonák és rendőrök - kapnak 6 havi fegyverpénzt, amelyet január 30-án utal át a kormány.
Nemet mondunk a brüsszeli drogliberalizációra
Gulyás Gergely beszámolt arról, hogy Brüsszel ránk akarja erőltetni a kábítószerekkel kapcsolatos álláspontját. Az Európai Bíróság ez ügyben el is marasztalta Magyarországot. A miniszter szerint ez azonban sérti Magyarország szuverenitását, és előmozdítja a drogliberalizációt.
A kormány az emberek véleményét kéri a háború támogatásáról
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a sajtótájékoztató kezdetén elmondta, hogy a kormány döntött a nemzeti petíciós kérdőívek kiküldéséről, amely csütörtök reggel indult. Ezzel kapcsolatmabn kitért arra, hogy Szijjártó Péter ma külügyminiszteri tárgyaláson képvislei Magyarországot Brüsszelben (Külügyek Tanácsa).
Gulyás Gergely szerint az EU döntései arra mutatnak, hogy meghosszabbítsák a háborút és minden eszközzel támogassák Ukrajnát. Ezzel szemben a magar kormány világos véleménynyilvánítást akar.
Humanitárius vonalon továbbra is segíteni kívánja a megtámadott ukrán állampolgárokat, ugyanakkor nem támogatni a háború meghoszabbítását, a fegyverszállításokat. A magyar kormány sokkal inkább az amerikai béketárgyalásokat támogatja.
Magyarország Kormánya: indul a nemzeti petíció!
A nemzeti petíciót mostantól postázzák. Mondjunk nemet az orosz-ukrán háború finanszírozására és a háború miatt megnövekedő rezsiárakra!
Kérjük, töltse ki és március 23-ig küldje vissza!”
– hívták fel a figyelmet a Magyarország Kormánya Facebook-oldalán megjelent bejegyzésben.