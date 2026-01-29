Jönnek a részletek a nemzeti petícióról és a rezsistopról – kövesse a Kormányinfót élőben az Origón!

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a sajtótájékoztató kezdetén elmondta, hogy a kormány döntött a nemzeti petíciós kérdőívek kiküldéséről, amely csütörtök reggel indult. Ezzel kapcsolatmabn kitért arra, hogy Szijjártó Péter ma külügyminiszteri tárgyaláson képvislei Magyarországot Brüsszelben (Külügyek Tanácsa).

Gulyás Gergely szerint az EU döntései arra mutatnak, hogy meghosszabbítsák a háborút és minden eszközzel támogassák Ukrajnát. Ezzel szemben a magar kormány világos véleménynyilvánítást akar.

Humanitárius vonalon továbbra is segíteni kívánja a megtámadott ukrán állampolgárokat, ugyanakkor nem támogatni a háború meghoszabbítását, a fegyverszállításokat. A magyar kormány sokkal inkább az amerikai béketárgyalásokat támogatja.

