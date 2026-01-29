Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most jött a hír! Váratlan bejelentésre készül ma Donald Trump – ezt tudjuk eddig

Időjárás

Azt hitte, eddig durva volt az időjárás? Most jön még csak a neheze – mutatjuk!

Percről percre
Kormányinfó

Jönnek a részletek a nemzeti petícióról és a rezsistopról – kövesse a Kormányinfót élőben az Origón!

Frissült:
35 perce
Olvasási idő: 2 perc

Események

9 perce
Villany- és gázfűtés esetén is jár a 30 százalékos rezsikedvezmény
14 perce
Érkezik a szociális túzifa és a fegyverpénz
18 perce
Nemet mondunk a brüsszeli drogliberalizációra
21 perce
A kormány az emberek véleményét kéri a háború támogatásáról
47 perce
Magyarország Kormánya: indul a nemzeti petíció!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Számos aktuális politikai és közéleti téma mellett a nemzet petíció fontosságáról és a rezsistop részleteiről is beszámol Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, Lantos Csaba energiaügy iminiszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő a 10 órakor kezdődő Kormányinfón. Kövesse élő tudósításunkat percről percre!
Link másolása
Vágólapra másolva!
KormányinfóVitályos Esztertájékoztatómagyarország kormányaGulyás GergelyUkrajnanemzeti petíció
Cikkünk folyamatosan frissül5 bejegyzés

Az aktuális belpolitikai, külpolitikai és közéleti témaák mellett a nemzet petíció fontosságáról és a rezsistop részleteiről is beszámol Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Lantos Csaba energiaügy iminiszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő a 10 órakor kezdődő Kormányinfón. Kövesse élő tudósításunkat!

 

 

 

10:20
January 29, 2026
Link másolása
Vágólapra másolva!

Villany- és gázfűtés esetén is jár a 30 százalékos rezsikedvezmény

Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy a rendkívül hideg téli időjárás miatt mintegy 30 százalékkal nőtt a lakosság energiafogyasztása januárban. 

Ezért a kormány arról döntött, hogy minden fogyasztó a januári fogyasztásából 30 százalékos kezdvezményt kap, amit a havi rezsiszámláknál érvényesíteni fog. 

Akik villannyal fűtenek, szintén kérhetik a szolgáltatójuktól a kedvezmény villanyszámlán történő érvényesítését. A miniszter szerint mindez összesen körülbelül 50 milliárd forintos plusz terhet rótt volna a családokra, amelyet a kormány ily módon átvállal. 

10:15
January 29, 2026
Link másolása
Vágólapra másolva!

Érkezik a szociális túzifa és a fegyverpénz

Vitályos Eszter kormányszóvivő elmondta, hogy aki január 28-i benyújtotta igényét a szociális tűzifára, azt legkésőbb március közepéig maradéktalanul megkapja. Ezen kívül arról is beszélt, mintegy 80 ezer magyar rendvédelmi dolgozó - katonák és rendőrök - kapnak 6 havi fegyverpénzt, amelyet január 30-án utal át a kormány. 

10:11
January 29, 2026
Link másolása
Vágólapra másolva!

Nemet mondunk a brüsszeli drogliberalizációra

Gulyás Gergely beszámolt arról, hogy Brüsszel ránk akarja erőltetni a kábítószerekkel kapcsolatos álláspontját. Az Európai Bíróság ez ügyben el is marasztalta Magyarországot. A miniszter szerint ez azonban sérti Magyarország szuverenitását, és előmozdítja a drogliberalizációt. 

10:09
January 29, 2026
Link másolása
Vágólapra másolva!

A kormány az emberek véleményét kéri a háború támogatásáról

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a sajtótájékoztató kezdetén elmondta, hogy a kormány döntött a nemzeti petíciós kérdőívek kiküldéséről, amely csütörtök reggel indult. Ezzel kapcsolatmabn kitért arra, hogy Szijjártó Péter ma külügyminiszteri tárgyaláson képvislei Magyarországot Brüsszelben (Külügyek Tanácsa). 

Gulyás Gergely szerint az EU döntései arra mutatnak, hogy meghosszabbítsák a háborút és minden eszközzel támogassák Ukrajnát. Ezzel szemben a magar kormány világos véleménynyilvánítást akar.

Humanitárius vonalon továbbra is segíteni kívánja a megtámadott ukrán állampolgárokat, ugyanakkor nem támogatni a háború meghoszabbítását, a fegyverszállításokat. A magyar kormány sokkal inkább az amerikai béketárgyalásokat támogatja. 
 

09:42
January 29, 2026
Link másolása
Vágólapra másolva!

Magyarország Kormánya: indul a nemzeti petíció!

A nemzeti petíciót mostantól postázzák. Mondjunk nemet az orosz-ukrán háború finanszírozására és a háború miatt megnövekedő rezsiárakra! 

Kérjük, töltse ki és március 23-ig küldje vissza!” 

– hívták fel a figyelmet a Magyarország Kormánya Facebook-oldalán megjelent bejegyzésben.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!