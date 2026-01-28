Hírlevél
Indul a nemzeti petíció, Ursula von der Leyen bejelentette a brüsszeli nagy tervet

„Indul a nemzeti petíció, hiszen Ursula von der Leyen bejelentette a brüsszeli nagy tervet ” – mondja Facebook-videójában Hollik István, kormánypárti politikus. Brüsszel 1500 milliárd eurós ukrajnai támogatási terve és a háború folytatása súlyos gazdasági és szuverenitási terheket róna az európai, köztük a magyar családokra. A petícióval a magyarok egyértelműen kifejezhetik, hogy nem kérnek a háború finanszírozásából.
„Indul a nemzeti petíció, hiszen Ursula von der Leyen bejelentette a brüsszeli nagy tervet. 1500 milliárd euró támogatás Ukrajnának, uniós tagság és a háború folytatása. Ha te is azt gondolod, hogy ez ellentétes Európa és Magyarország érdekeivel, akkor írd alá a petíciót te is” – mondja Facebook-videójában Hollik István, kormánypárti politikus.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Mint korábban beszámoltunk róla, a kormány elindította a nemzeti petíciót, amelyben a magyarok egyértelműen kifejezhetik, hogy nem kérnek a háború finanszírozásából. A Magyarország Kormánya által közzétett bejegyzés szerint Brüsszelben megszületett a döntés, hogy az Európai Unió vezetése az európai polgárok pénzéből kívánja finanszírozni az ukrajnai háborút és Ukrajna támogatását. A kormány álláspontja szerint ez nemcsak gazdasági, hanem szuverenitási kérdés is, hiszen a döntések árát végső soron az európai családokkal fizettetnék meg.

A petícióban három ügyre lehet nemet mondani:

  1. a háború finanszírozására,
  2. Ukrajna működésének támogatására és
  3. a magasabb rezsire a háború miatt.

 

