A magyarok szerint nincs helye külföldi többségi tulajdonnak a stratégiai ágazatokban – felmérés

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet megbízásából készült közvélemény-kutatásból megállapítható, hogy a legalapvetőbb ágazatokat – mint az élelmiszeripar, a kiskereskedelem vagy az energiaszektor – hazai kézben kell tartani, míg a külföldi többségi tulajdon szuverenitási kockázatot jelent.

Forrás: Szuverenitásvédelmi Hivatal 2026

Az SZH értékelése szerint a magyar társadalom reálisan méri fel a gazdasági szuverenitást fenyegető veszélyeket:

a nemzeti tulajdon erősíti Magyarország ellenálló képességét, míg az idegen stratégiai befolyás az emberek mindennapi életét leginkább meghatározó szektorokban a kiszolgáltatottságot növeli.

A közlemény szerint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) a gazdasági kényszer megteremtését azonosította a külföldi befolyásolás egyik leggyakoribb csatornájaként. Idegen szereplők – közvetlen beruházások révén –