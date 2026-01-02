Hírlevél
közvélemény-kutatás

A magyarok szerint nincs helye külföldi többségi tulajdonnak a stratégiai ágazatokban – felmérés

A magyar lakosság szerint nincs helye külföldi többségi tulajdonnak a stratégiai ágazatokban – derül ki a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet megbízásából készült legújabb közvélemény-kutatás eredményéből. A felmérés eredményét a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) ismertette pénteken.
A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet megbízásából készült közvélemény-kutatásból megállapítható, hogy a legalapvetőbb ágazatokat – mint az élelmiszeripar, a kiskereskedelem vagy az energiaszektor – hazai kézben kell tartani, míg a külföldi többségi tulajdon szuverenitási kockázatot jelent.

Forrás: Szuverenitásvédelmi Hivatal 2026

Az SZH értékelése szerint a magyar társadalom reálisan méri fel a gazdasági szuverenitást fenyegető veszélyeket: 

a nemzeti tulajdon erősíti Magyarország ellenálló képességét, míg az idegen stratégiai befolyás az emberek mindennapi életét leginkább meghatározó szektorokban a kiszolgáltatottságot növeli.

A közlemény szerint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) a gazdasági kényszer megteremtését azonosította a külföldi befolyásolás egyik leggyakoribb csatornájaként. Idegen szereplők – közvetlen beruházások révén – 

erős függőségi viszonyt alakíthatnak ki a stratégiai szektorokban, az állami vállalatokban és a kritikus infrastruktúra üzemeltetésében annak érdekében, hogy negatív hatást fejtsenek ki a célba vett országra.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint egy külföldről irányított, összehangolt támadás indult a Paks II. beruházás ellen

A közvélemény tisztában van a külföldi gazdasági befolyással járó kockázatokkal, és a kritikus infrastruktúra tekintetében a szuverenitás megőrzésének egyik fundamentumaként tekint a magyar tulajdonra – állapítják meg.

Forrás: Szuverenitásvédelmi Hivatal 2026

Ennek megfelelően a megkérdezettek elsöprő többsége úgy látja, hogy 

az élelmiszeriparban (85 százalék), a kiskereskedelemben (81 százalék), az energiaszektorban (80 százalék), az építőiparban (78 százalék) és a pénzügyi szektorban (70 százalék) hazai többségi tulajdonra lenne szükség. 

A válaszadók szintén magas arányban tartanák magyar kézben a hadiipart, a légi forgalmi szektort, a telekommunikációs ágazatot, valamint a médiát.

Forrás: Szuverenitásvédelmi Hivatal 2026
