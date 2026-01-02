A magyarok szerint nincs helye külföldi többségi tulajdonnak a stratégiai ágazatokban – felmérés

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet megbízásából készült közvélemény-kutatásból megállapítható, hogy a legalapvetőbb ágazatokat – mint az élelmiszeripar, a kiskereskedelem vagy az energiaszektor – hazai kézben kell tartani, míg a külföldi többségi tulajdon szuverenitási kockázatot jelent.
Az SZH értékelése szerint a magyar társadalom reálisan méri fel a gazdasági szuverenitást fenyegető veszélyeket:
a nemzeti tulajdon erősíti Magyarország ellenálló képességét, míg az idegen stratégiai befolyás az emberek mindennapi életét leginkább meghatározó szektorokban a kiszolgáltatottságot növeli.
A közlemény szerint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) a gazdasági kényszer megteremtését azonosította a külföldi befolyásolás egyik leggyakoribb csatornájaként. Idegen szereplők – közvetlen beruházások révén –
erős függőségi viszonyt alakíthatnak ki a stratégiai szektorokban, az állami vállalatokban és a kritikus infrastruktúra üzemeltetésében annak érdekében, hogy negatív hatást fejtsenek ki a célba vett országra.
A közvélemény tisztában van a külföldi gazdasági befolyással járó kockázatokkal, és a kritikus infrastruktúra tekintetében a szuverenitás megőrzésének egyik fundamentumaként tekint a magyar tulajdonra – állapítják meg.
Ennek megfelelően a megkérdezettek elsöprő többsége úgy látja, hogy
az élelmiszeriparban (85 százalék), a kiskereskedelemben (81 százalék), az energiaszektorban (80 százalék), az építőiparban (78 százalék) és a pénzügyi szektorban (70 százalék) hazai többségi tulajdonra lenne szükség.
A válaszadók szintén magas arányban tartanák magyar kézben a hadiipart, a légi forgalmi szektort, a telekommunikációs ágazatot, valamint a médiát.