Hihetetlen pofátlanság! Az ukránok követelik Nógrádi György levételét a képernyőről

Frászt kaptak az ukránok a magyar békepárti gondolkodásmódtól. A Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület elnöke, Jaroszlava Hartyáni egy ukrán lapnak fejezte ki nemtetszését a magyar televízióban közvetített, ukránellenes narratívát tartalmazó műsorokkal kapcsolatban, követelve Nógrádi György elhallgattatását.
Miután legutóbb Zelenszkij éles kritikával illette Orbán Viktort, most Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szúrt szemet az ukránoknak. Úgy tűnik, a szólásszabadság feléjük csak addig tart, amíg valakinek különbözik a mondandója az övéktől. Jaroszlava Hartyáni, a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület elnöke és az Ukrán Női Szervezetek Világszövetségének vezetője egy ukrán lapnak azt nyilatkozta, hogy követeli Nógrádi György képernyőről való eltávolítását – írta a Mandiner.

Miután Zelenszkij éles kritikával illette Orbán Viktort, most Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szúrt szemet az ukránoknak.Fotó: Elnöki hivatal sajtószolgálata / MTI/EPA
Miután Zelenszkij éles kritikával illette Orbán Viktort, most Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szúrt szemet az ukránoknak (Fotó: Elnöki hivatal sajtószolgálata / MTI/EPA)

Mit vétett Nógrádi György?

A biztonságpolitikai szakértő szerint a háborút nem lehet fegyverekkel megnyerni, és le kell ülni tárgyalni a békéről. Erre neheztelt Jaroszlava Hartyáni, és azt nyilatkozta egy ukrán lapnak:

A magyar televíziókban olyan politológusok kezdtek szerepelni, mint Nógrádi György, aki megkezdte az ukránellenes narratívát. Követeljük, hogy távolítsák el őt a képernyőről!”

 

 

