Hihetetlen pofátlanság! Az ukránok követelik Nógrádi György levételét a képernyőről

Miután legutóbb Zelenszkij éles kritikával illette Orbán Viktort, most Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szúrt szemet az ukránoknak. Úgy tűnik, a szólásszabadság feléjük csak addig tart, amíg valakinek különbözik a mondandója az övéktől. Jaroszlava Hartyáni, a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület elnöke és az Ukrán Női Szervezetek Világszövetségének vezetője egy ukrán lapnak azt nyilatkozta, hogy követeli Nógrádi György képernyőről való eltávolítását – írta a Mandiner.
Mit vétett Nógrádi György?
A biztonságpolitikai szakértő szerint a háborút nem lehet fegyverekkel megnyerni, és le kell ülni tárgyalni a békéről. Erre neheztelt Jaroszlava Hartyáni, és azt nyilatkozta egy ukrán lapnak:
A magyar televíziókban olyan politológusok kezdtek szerepelni, mint Nógrádi György, aki megkezdte az ukránellenes narratívát. Követeljük, hogy távolítsák el őt a képernyőről!”