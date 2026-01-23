Hihetetlen pofátlanság! Az ukránok követelik Nógrádi György levételét a képernyőről

Miután legutóbb Zelenszkij éles kritikával illette Orbán Viktort, most Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szúrt szemet az ukránoknak. Úgy tűnik, a szólásszabadság feléjük csak addig tart, amíg valakinek különbözik a mondandója az övéktől. Jaroszlava Hartyáni, a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület elnöke és az Ukrán Női Szervezetek Világszövetségének vezetője egy ukrán lapnak azt nyilatkozta, hogy követeli Nógrádi György képernyőről való eltávolítását – írta a Mandiner.

Miután Zelenszkij éles kritikával illette Orbán Viktort, most Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szúrt szemet az ukránoknak (Fotó: Elnöki hivatal sajtószolgálata / MTI/EPA)

Mit vétett Nógrádi György?

A biztonságpolitikai szakértő szerint a háborút nem lehet fegyverekkel megnyerni, és le kell ülni tárgyalni a békéről. Erre neheztelt Jaroszlava Hartyáni, és azt nyilatkozta egy ukrán lapnak: