Idáig süllyedtek: nyugdíjasokat ijesztget a baloldal

Soros György egyik szervezete, a Human Rights Watch írt egy igen rosszindulatú jelentést a magyar nyugdíjasok helyzetéről. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatta a szerzőt és mindenki mást is a valóságról.
A miniszter azzal kezdte Facebook-videóbejegyzésében, hogy a kormány azt a vállalását, hogy a nyugdíjak értékállóságát megőrzi, sikerült messzemenőkig túlteljesíteni, sorolja az eredményeket Gulyás:
- Magyarországon 2010-ben 97 ezer forint volt az átlagnyugdíj, ez 2026 januárjában figyelembe véve a kiegészítéseket, 286 ezer forint fölött van,
- még ha figyelembe vesszük az inflációt is, akkor is a nyugdíjak vásárlóértéke majdnem 50%-kal, egész pontosan 48%-kal nőtt a kormányzásunk alatt,
- az idei évben bevezettük a 14. havi nyugdíjat is, ennek az első részét fogjuk kifizetni, és a következő ciklusban ezt teljessé tesszük,
- 3,6%-kal megemeltük január elsején a nyugdíjakat,
- és természetesen a 13. havi nyugdíj is marad.
A nyugdíjak helyettesítési rátája megelőzi a világátlagot
Hozzátette a fentiekkel kapcsolatban még azt is, hogy van egy úgynevezett helyettesítési ráta – ez azt jelenti, hogyha valaki elmegy nyugdíjba, hány százalékát kapja meg a korábbi bérének – ez Magyarországon
- a férfiak esetén 78 százalék, az Európai Unióban csak 68, az OECD országokban pedig csak 63,
- nők esetén ez a mutató 73 százalék, az uniós átlag 68, az OECD átlag pedig 62,4.
Gulyás arra is rámutatott, hogy a baloldali kormányok alatt a nyugdíjak reálértéke 10%-kal csökkent, a 13. havi nyugdíjat elvették, és pont az időseket tették a világgazdasági válság időszakában a legkiszolgáltatottabbakká.
A miniszter megjegyezte, ma a baloldal mögött pontosan ugyanazok a személyek sorakoztak fel, akik már Gyurcsány Ferencnek, sőt néhányan már Horn Gyulának is tanácsadói, miniszterei voltak.
Ezzel kapcsolatban Gulyás megállapította:
„Semmi okunk nincs azt feltételezni, hogy ettől eltérő politikát folytatna az új baloldal, egy DK-Tisza-együttműködés, úgyhogy a nyugdíjasok számára is óriási tétje van a választásoknak, hiszen, ha nem akarunk visszatérni ahhoz a megszorításokkal teli politikához, amelynek elszenvedői leginkább éppen a nyugdíjasok voltak, akkor
érdemes a biztos választásra, a Fideszre szavazni.