Idáig süllyedtek: nyugdíjasokat ijesztget a baloldal

Soros György egyik szervezete, a Human Rights Watch írt egy igen rosszindulatú jelentést a magyar nyugdíjasok helyzetéről. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatta a szerzőt és mindenki mást is a valóságról.

A nyugdíjasok számíthatnak a kormányra 2026-ban is

A miniszter azzal kezdte Facebook-videóbejegyzésében, hogy a kormány azt a vállalását, hogy a nyugdíjak értékállóságát megőrzi, sikerült messzemenőkig túlteljesíteni, sorolja az eredményeket Gulyás:

Magyarországon 2010-ben 97 ezer forint volt az átlagnyugdíj, ez 2026 januárjában figyelembe véve a kiegészítéseket, 286 ezer forint fölött van,

még ha figyelembe vesszük az inflációt is, akkor is a nyugdíjak vásárlóértéke majdnem 50%-kal, egész pontosan 48%-kal nőtt a kormányzásunk alatt,

az idei évben bevezettük a 14. havi nyugdíjat is, ennek az első részét fogjuk kifizetni, és a következő ciklusban ezt teljessé tesszük,

3,6%-kal megemeltük január elsején a nyugdíjakat,

és természetesen a 13. havi nyugdíj is marad.

A nyugdíjak helyettesítési rátája megelőzi a világátlagot

Hozzátette a fentiekkel kapcsolatban még azt is, hogy van egy úgynevezett helyettesítési ráta – ez azt jelenti, hogyha valaki elmegy nyugdíjba, hány százalékát kapja meg a korábbi bérének – ez Magyarországon

a férfiak esetén 78 százalék, az Európai Unióban csak 68, az OECD országokban pedig csak 63,

nők esetén ez a mutató 73 százalék, az uniós átlag 68, az OECD átlag pedig 62,4.

Gulyás arra is rámutatott, hogy a baloldali kormányok alatt a nyugdíjak reálértéke 10%-kal csökkent, a 13. havi nyugdíjat elvették, és pont az időseket tették a világgazdasági válság időszakában a legkiszolgáltatottabbakká.

A miniszter megjegyezte, ma a baloldal mögött pontosan ugyanazok a személyek sorakoztak fel, akik már Gyurcsány Ferencnek, sőt néhányan már Horn Gyulának is tanácsadói, miniszterei voltak.

Ezzel kapcsolatban Gulyás megállapította:

„Semmi okunk nincs azt feltételezni, hogy ettől eltérő politikát folytatna az új baloldal, egy DK-Tisza-együttműködés, úgyhogy a nyugdíjasok számára is óriási tétje van a választásoknak, hiszen, ha nem akarunk visszatérni ahhoz a megszorításokkal teli politikához, amelynek elszenvedői leginkább éppen a nyugdíjasok voltak, akkor