Nagyszerű hír! Több pénz jut a nyugdíjasoknak februárban

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Februárban minden nyugdíjas megkapja a havi ellátását és annak 125 százalékát is egy összegben. A kormány az Idősügyi Tanács kérésére a 14. havi nyugdíj első részletét a 13. havihoz hasonló módon fizeti ki – mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter.
nyugdíj14. havi nyugdíjgulyás gergelynyugdíjasfebruár

A Miniszterelnökséget vezető miniszter közlése szerint az Idősügyi Tanáccsal folytatott egyeztetésen egyértelmű kérésként merült fel, hogy a 14. havi nyugdíj első részletének kifizetése a 13. havi nyugdíj mintájára, egy időben történjen.

nyugdíj
Februárban minden nyugdíjas megkapja a nyugdíját és annak a százhuszonöt százalékát  – mondta Gulyás Gergely (Forrás: Facebook/Gulyás Gergely)

Februárban minden nyugdíjas megkapja a nyugdíját és annak a százhuszonöt százalékát”

 – írta közösségi oldalán Gulyás Gergely

Egy hónap, több mint dupla összeg

A döntés értelmében februárban nemcsak a szokásos havi nyugdíj érkezik meg az érintettekhez, hanem annak 125 százaléka is. 

Ez azt jelenti, hogy az idősek egyetlen hónapban több pénzhez jutnak, mint korábban a 13. havi nyugdíj bevezetésekor. Gulyás Gergely hangsúlyozta: az Idősügyi Tanács kifejezett kérése volt az egyidejű folyósítás, a kormány pedig ennek megfelelően hozta meg a döntést, hogy a nyugdíjasok egyszerre, átlátható módon jussanak hozzá a megnövelt összeghez.

