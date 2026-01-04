Nagyszerű hír! Több pénz jut a nyugdíjasoknak februárban

Egy hónap, több mint dupla összeg

A döntés értelmében februárban nemcsak a szokásos havi nyugdíj érkezik meg az érintettekhez, hanem annak 125 százaléka is.

Ez azt jelenti, hogy az idősek egyetlen hónapban több pénzhez jutnak, mint korábban a 13. havi nyugdíj bevezetésekor. Gulyás Gergely hangsúlyozta: az Idősügyi Tanács kifejezett kérése volt az egyidejű folyósítás, a kormány pedig ennek megfelelően hozta meg a döntést, hogy a nyugdíjasok egyszerre, átlátható módon jussanak hozzá a megnövelt összeghez.