Nagyszerű hír! Több pénz jut a nyugdíjasoknak februárban

A Miniszterelnökséget vezető miniszter közlése szerint az Idősügyi Tanáccsal folytatott egyeztetésen egyértelmű kérésként merült fel, hogy a 14. havi nyugdíj első részletének kifizetése a 13. havi nyugdíj mintájára, egy időben történjen.
Februárban minden nyugdíjas megkapja a nyugdíját és annak a százhuszonöt százalékát”
– írta közösségi oldalán Gulyás Gergely.
Egy hónap, több mint dupla összeg
A döntés értelmében februárban nemcsak a szokásos havi nyugdíj érkezik meg az érintettekhez, hanem annak 125 százaléka is.
Ez azt jelenti, hogy az idősek egyetlen hónapban több pénzhez jutnak, mint korábban a 13. havi nyugdíj bevezetésekor. Gulyás Gergely hangsúlyozta: az Idősügyi Tanács kifejezett kérése volt az egyidejű folyósítás, a kormány pedig ennek megfelelően hozta meg a döntést, hogy a nyugdíjasok egyszerre, átlátható módon jussanak hozzá a megnövelt összeghez.