Bejelentést tettek a nyugdíjakról – ennek sokan fognak örülni

Különleges napfelkelte a 9 év után befagyott Balaton partjáról. Holnap január 12-e, tehát jönnek a nyugdíjak, az emelt nyugdíjak biztosan megjönnek, és az is biztos, hogy februárban jön a 13. havi nyugdíj, illetve a 14. havi nyugdíj első részlete, mert a Fidesz a biztos választás – mondta el Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje vasárnap Facebook-posztjában.

A kormány törődik a nyugdíjasokkal.

Fotó: Fotó: MTI/Bruzák Noémi / Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Békében a nyugdíjak is biztonságban vannak