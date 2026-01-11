Bejelentést tettek a nyugdíjakról – ennek sokan fognak örülni

Hírlevél
Februárban jön a 13. havi nyugdíj, illetve a 14. havi nyugdíj első részlete, mert a Fidesz a biztos választás. Ha háborúba viszik Magyarországot, a nyugdíjak is veszélybe kerülnek – közölte Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje.
Különleges napfelkelte a 9 év után befagyott Balaton partjáról. Holnap január 12-e, tehát jönnek a nyugdíjak, az emelt nyugdíjak biztosan megjönnek, és az is biztos, hogy februárban jön a 13. havi nyugdíj, illetve a 14. havi nyugdíj első részlete, mert a Fidesz a biztos választás – mondta el Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje vasárnap Facebook-posztjában.

A kormány törődik a nyugdíjasokkal.
Fotó: Fotó: MTI/Bruzák Noémi / Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Békében a nyugdíjak is biztonságban vannak

A politikus közösségimédia-videóbejegyzéséhez azt is hozzátette:

Hétfőn érkeznek az emelt nyugdíjak! És biztosan megérkeznek. Ha háborúba viszik Magyarországot, a nyugdíjak is veszélybe kerülnek.”

