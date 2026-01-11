Bejelentést tettek a nyugdíjakról – ennek sokan fognak örülni

Februárban jön a 13. havi nyugdíj, illetve a 14. havi nyugdíj első részlete, mert a Fidesz a biztos választás. Ha háborúba viszik Magyarországot, a nyugdíjak is veszélybe kerülnek – közölte Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje.
Különleges napfelkelte a 9 év után befagyott Balaton partjáról. Holnap január 12-e, tehát jönnek a nyugdíjak, az emelt nyugdíjak biztosan megjönnek, és az is biztos, hogy februárban jön a 13. havi nyugdíj, illetve a 14. havi nyugdíj első részlete, mert a Fidesz a biztos választás – mondta el Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje vasárnap Facebook-posztjában.
Békében a nyugdíjak is biztonságban vannak
A politikus közösségimédia-videóbejegyzéséhez azt is hozzátette:
Hétfőn érkeznek az emelt nyugdíjak! És biztosan megérkeznek. Ha háborúba viszik Magyarországot, a nyugdíjak is veszélybe kerülnek.”
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!