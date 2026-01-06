Hírlevél
Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött az ukránoknak és Brüsszelnek

tisza párt

Újabb csúnya tiszás elszólás: így sarcolnák meg a nyugdíjakat – videó

Ismét a 13. és a 14. havi nyugdíj csökkentéséről beszélt a Tisza szakértője, Petsching Mária Zita, aki már több ízben kritizálta az időseknek bevezetett juttatást. De nem ő az egyetlen Magyar Péter holdudvarában, aki a nyugdíjak megsarcolását szorgalmazza.
„A 13. havit nem is lenne szabad annak nevezni, az már egy jutalom, egy plusz juttatás" – fogalmazott Petsching Mária Zita, aki újfent az időseknek járó juttatást támadta. 

A Tisza Párt szakértője egy tavaly márciusi interjúban beszélt arról, miként lehetne „igazságosan" elosztani a 13.havi járandóságot. 

Az Ellenpont legújabb elemzésében rámutat, Kéri László felesége, aki rendre a 13. és a 14. nyugdíjat támadta, most azt próbálja magyarázni, hogy ő nem is törölné el a 13. havi nyugdíjat, „csak" tulajdonképpen a „gazdagabb nyugdíjasok"-tól venne el és osztaná szét a „szegények" között.

Petsching a Klubrádióban azt mondta, 

a 13. havit nem is lenne szabad annak nevezni, az már egy jutalom, egy plusz juttatás, tehát azt másképp kellene elosztani: mégpedig úgy, hogy mindenki kapja az átlagnyugdíjat. És akkor az alacsony nyugdíjjal rendelkezők kapnak egy nagyobb összeget, és a magasabb nyugdíjjal rendelkezők egy kisebbet ahhoz képest.

A portál arra hívta fel a figyelmet, hogy míg a naiv idealisták számára ez nagyon emberségesen hangozhat, valójában ez csak a szokásos trükk, amivel aztán a végén mindenki rosszul jár. Szerintük a minta, az érvelés ugyanaz: szolidaritás, egyenlőtlenségek csökkentése, versenyképesség. Legyen szó az anyák szja-mentességéről, a progresszívként marketingelt adóemelésről, rezsicsökkentés megkérdőjelezéséről.

Tiszás szakértők a nyugdíjak ellen

Nem Petschnig Mária az egyetlen, akinek ellenérzései vannak a Tisza környékén a 13. havi nyugdíjjal. Ismert, Surányi György, – aki elárulta magáról, hogy rendszeresen egyeztet a Tisza Párt vezetőivel – kinyilvánította, hogy szerinte 

„semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak."

A volt jegybankelnök elmondta, hogy ő „földhözragadt" és mindig 12 havit fizetett.

A portál felidézte, hasonlóan rossz véleménnyel van a 13. havi nyugdíjról a nyugdíjakat megadóztatni tervező Simonovits András is, aki elmondta, hogy: „Relatíve,

 a keresetekhez képest kellene csökkenteni a nyugdíjakat. 

Mert ez így nem lesz fedezhető. Ceterum censeo, a nők 40-et megszüntetni, mert finanszírozhatatlan. Igen, ha a nők 40-et megszüntetnék, abból lehetne fizetni a 13. havi nyugdíjat, de egyik ugyanolyan értelmetlen, mint a másik."

A Tisza környékén mozgó gazdasági tanácsadók sem hagyták szó nélkül, hogy a kormány bevezette a 14. havi nyugdíjat. Lengyel László, a Tisza-csomag egyik állítólagos szerzője kifejtette, hogy 

Magyar Péternek nyíltan el kell mondania, hogy nem lesz 14. havi nyugdíj. 

Sőt, Lengyel László azt is hozzátette: biztos benne, hogy „öt percen belül el fogják venni". Vagyis, a Tisza tanácsadója világossá tette, hogy a Tisza Párt azonnal elvenné a 14. havi nyugdíjat – hiszen, nyilván nem az a Fidesz venné el, aki bevezette. Hozzátették, ugyanígy nyilatkozott az egykori baloldali miniszter, Bokros Lajos is.
 

 

