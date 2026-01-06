Újabb csúnya tiszás elszólás: így sarcolnák meg a nyugdíjakat – videó

„A 13. havit nem is lenne szabad annak nevezni, az már egy jutalom, egy plusz juttatás" – fogalmazott Petsching Mária Zita, aki újfent az időseknek járó juttatást támadta.

A Tisza Párt szakértője egy tavaly márciusi interjúban beszélt arról, miként lehetne „igazságosan" elosztani a 13.havi járandóságot.

Az Ellenpont legújabb elemzésében rámutat, Kéri László felesége, aki rendre a 13. és a 14. nyugdíjat támadta, most azt próbálja magyarázni, hogy ő nem is törölné el a 13. havi nyugdíjat, „csak" tulajdonképpen a „gazdagabb nyugdíjasok"-tól venne el és osztaná szét a „szegények" között.

Petsching a Klubrádióban azt mondta,

a 13. havit nem is lenne szabad annak nevezni, az már egy jutalom, egy plusz juttatás, tehát azt másképp kellene elosztani: mégpedig úgy, hogy mindenki kapja az átlagnyugdíjat. És akkor az alacsony nyugdíjjal rendelkezők kapnak egy nagyobb összeget, és a magasabb nyugdíjjal rendelkezők egy kisebbet ahhoz képest.

A portál arra hívta fel a figyelmet, hogy míg a naiv idealisták számára ez nagyon emberségesen hangozhat, valójában ez csak a szokásos trükk, amivel aztán a végén mindenki rosszul jár. Szerintük a minta, az érvelés ugyanaz: szolidaritás, egyenlőtlenségek csökkentése, versenyképesség. Legyen szó az anyák szja-mentességéről, a progresszívként marketingelt adóemelésről, rezsicsökkentés megkérdőjelezéséről.

Tiszás szakértők a nyugdíjak ellen

Nem Petschnig Mária az egyetlen, akinek ellenérzései vannak a Tisza környékén a 13. havi nyugdíjjal. Ismert, Surányi György, – aki elárulta magáról, hogy rendszeresen egyeztet a Tisza Párt vezetőivel – kinyilvánította, hogy szerinte

„semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak."

A volt jegybankelnök elmondta, hogy ő „földhözragadt" és mindig 12 havit fizetett.

A portál felidézte, hasonlóan rossz véleménnyel van a 13. havi nyugdíjról a nyugdíjakat megadóztatni tervező Simonovits András is, aki elmondta, hogy: „Relatíve,

a keresetekhez képest kellene csökkenteni a nyugdíjakat.

Mert ez így nem lesz fedezhető. Ceterum censeo, a nők 40-et megszüntetni, mert finanszírozhatatlan. Igen, ha a nők 40-et megszüntetnék, abból lehetne fizetni a 13. havi nyugdíjat, de egyik ugyanolyan értelmetlen, mint a másik."