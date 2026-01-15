Tanuljunk mások hibáiból, Olaszország legyen intő példa

Nyugati példa, magyar tanulság

A bejegyzés szerint a bandák döntően 15–18 éves, másodgenerációs bevándorlókból állnak, akik csoportosan követnek el lopásokat, rablásokat, drogkereskedelmet, és erőszakos támadásokat civilek és rendőrök ellen. A helyzet súlyosságát az olasz hatóságok is elismerték:

Alulbecsültük a jelenséget, és most már nem tudjuk ellenőrzés alatt tartani.”

Németh Balázs szerint mindez újabb bizonyítéka annak, hogy Orbán Viktor 2015-ben helyes döntést hozott a határzár bevezetésével, amit ma már nyugati és hazai közszereplők is elismernek.

Úgy véli, miközben Brüsszel és a Tisza Párt továbbra is a bevándorlás elfogadását sürgeti, és továbbra is ömlik migránssimogató propaganda a médiából, a valóság Nyugaton már kegyetlenül kijózanító.

Szerinte ha Magyarország nem tart ki a saját útja mellett, a hazai városok – különösen Budapest külső kerületei – is hasonló sorsra juthatnak, ezért a tömeges bevándorlást meg kell akadályozni, mert „a biztos választás” ma is a határozott fellépés.