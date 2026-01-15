Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij rendkívüli bejelentést tett – senki sem számított rá, hogy ekkora a baj

Ezt látnia kell!

A NATO vezetése 180 fokos fordulatot vett Ukrajnával kapcsolatban – megdöbbentő, amit Rutte mondott

olaszország

Tanuljunk mások hibáiból, Olaszország legyen intő példa

3 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Olaszországban már riadót fújtak a hatóságok a migráns bandák miatt, miközben Nyugat-Európa több országában is elszabadult az erőszak. Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője szerint mindez újabb bizonyíték arra, hogy Magyarország helyesen döntött, amikor nemet mondott a tömeges bevándorlásra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
olaszországtisza pártnyugat európabevándorlásnémeth balázsmigráció

Németh Balázs közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy Nyugat-Európában sorra igazolódnak be azok a félelmek, amelyek miatt Magyarország már évekkel ezelőtt lezárta határait. Olaszországban a hatóságok szerint kezelhetetlenné vált a helyzet: fiatalokból álló bűnbandák terrorizálják a lakosságot, miközben az állam egyre kevésbé tud fellépni ellenük.

Olaszország
Németh Balázs a migrációt illetően Olaszországot jelölte meg intő példaként (Forrás: MTI)
Újabb lebukás a Tiszánál: az egyik kulcsjelölt nyíltan a bevándorlás mellé állt

Nyugati példa, magyar tanulság

A bejegyzés szerint a bandák döntően 15–18 éves, másodgenerációs bevándorlókból állnak, akik csoportosan követnek el lopásokat, rablásokat, drogkereskedelmet, és erőszakos támadásokat civilek és rendőrök ellen. A helyzet súlyosságát az olasz hatóságok is elismerték: 

Alulbecsültük a jelenséget, és most már nem tudjuk ellenőrzés alatt tartani.”

Németh Balázs szerint mindez újabb bizonyítéka annak, hogy Orbán Viktor 2015-ben helyes döntést hozott a határzár bevezetésével, amit ma már nyugati és hazai közszereplők is elismernek. 

Úgy véli, miközben Brüsszel és a Tisza Párt továbbra is a bevándorlás elfogadását sürgeti, és továbbra is ömlik  migránssimogató propaganda a médiából, a valóság Nyugaton már kegyetlenül kijózanító. 

Szerinte ha Magyarország nem tart ki a saját útja mellett, a hazai városok – különösen Budapest külső kerületei – is hasonló sorsra juthatnak, ezért a tömeges bevándorlást meg kell akadályozni, mert „a biztos választás” ma is a határozott fellépés.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!