Itt az ónos eső, óvatosságra int az Operatív Törzs

Az Operatív Törzs figyelmeztetése szerint az előttünk álló időszakban ónos eső, rendkívül csúszós utak és extrém hideg nehezíti a közlekedést, ezért mindenkit fokozott körültekintésre kérnek.

A csúszós utak és a veszélyes időjárás miatt a dél-dunántúli megyékben lehetőség szerint ne induljanak útnak, az egyedül élő idősekre pedig fokozottan figyeljünk. Az Operatív Törzs figyelmeztetése szerint az ónos eső jelenti jelenleg a legnagyobb veszélyt országszerte. Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Az ónos eső miatt az utak gyorsan jégpáncéllá válhatnak

A veszélyes időjárási helyzet különösen a dél-dunántúli térségeket érinti, ahol a hatóságok azt javasolják: aki teheti, halassza el az autós utazást.

A közlemény szerint az ónos eső miatt az utak gyorsan jégpáncéllá válhatnak, ami nemcsak az autósokra, hanem a gyalogosokra is komoly veszélyt jelent. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy csak indokolt esetben induljanak útnak, és akkor is a megszokottnál lassabban, nagyobb követési távolsággal közlekedjenek.

Az Operatív Törzsk külön felhívta a figyelmet az egyedül élő idősek helyzetére. Az extrém hidegben és a csúszós körülmények között számukra már egy bevásárlás vagy gyógyszerkiváltás is kockázatot jelenthet, ezért fontos, hogy a családtagok, szomszédok és ismerősök rendszeresen rájuk nézzenek, segítsenek a mindennapi teendőkben.

Az Operatív Törzs egyúttal köszönetet mondott mindazoknak, akik a nehéz időjárási körülmények ellenére is helytállnak. Elismerés illeti a közszolgálati dolgozókat, a közútkezelésben, a mentésben, a segítségnyújtásban és az egészségügyben dolgozókat, valamint azokat, akik a közlekedés folyamatos biztosításán dolgoznak.

A hatóságok hangsúlyozták: a következő napokban a legfontosabb a felelősségteljes magatartás és az egymásra való odafigyelés.