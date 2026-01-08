Az Operatív Törzs az extrém hideg ellenére kézben tartja az országot

A rendkívüli időjárás folytatódik: extrém hideg, erős szél, hófúvások, jegesedés nehezítik a közlekedést. Az Operatív Törzs továbbra is koordinálja az állami szervek munkáját. Több ezer szakember éjjel-nappal dolgozik, hogy a havazás okozta nehézségeken enyhítsenek - írták.

A havas úton megcsúszott és árokba borult személyautó mentésén dolgoznak a katasztrófavédők 2026. január 7-én (Forrás: Facebook/Magyarország Kormánya)

Köszönet mindenkinek, aki részt vesz a védekezésben!

A kormány nevében köszönetet mondtak áldozatos munkájukért a rendőröknek, a katasztrófavédőknek, a közútkezelőknek, a polgárőröknek, a katonáknak, az egészségügyi és szociális dolgozóknak.

Vigyázzanak magukra és egymásra!

– tették hozzá.