Az Operatív Törzs az extrém hideg ellenére kézben tartja az országot

A rendkívüli időjárás folytatódik: extrém hideg, erős szél, hófúvások, jegesedés nehezítik a közlekedést. Az Operatív Törzs továbbra is koordinálja az állami szervek munkáját. Több ezer szakember éjjel-nappal dolgozik, hogy a havazás okozta nehézségeken enyhítsenek - írták.
Köszönet mindenkinek, aki részt vesz a védekezésben!
A kormány nevében köszönetet mondtak áldozatos munkájukért a rendőröknek, a katasztrófavédőknek, a közútkezelőknek, a polgárőröknek, a katonáknak, az egészségügyi és szociális dolgozóknak.
Vigyázzanak magukra és egymásra!
– tették hozzá.
