Operatív Törzs: rendkívüli hideg jön, aki segítségre szorulót lát, hívja a 112-t!

Rendkívüli hideg jön, aki segítségre szorulót lát, hívja a 112-es segélyhívót! – írták az operatív törzs csütörtöki közleményében. A meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök estétől rendkívüli, akár mínusz 15 Celsius-fokos hideg várható, egyes helyeken mínusz 20 foknál is hidegebb lehet. Életveszélyes, ha valaki a szabadban tölti az éjszakát.

A havas úton megcsúszott és árokba borult személyautó mentésén dolgoznak a katasztrófavédők 2026. január 7-én (Forrás: Facebook/Magyarország Kormánya)

A rendőrök, a polgárőrök, a szociális munkások figyelik a közterületeket, a hajléktalanok előtt minden melegedőhely és szociális intézmény nyitva áll. Figyeljünk egymásra, egy segítséget kérő telefonhívás életet menthet – írták. Azt kérték,

aki segítségre szoruló, bajba jutott személyt lát, ne menjen el mellette, hanem azonnal hívja a területileg illetékes krízisellátó telefonszámot vagy – sürgős életveszély esetén – a 112-es segélyhívót, illetve a regionális diszpécserszolgálatot.

A regionális diszpécserszolgálatok elérhetősége ide kattintva elérhető.