Operatív Törzs: rendkívüli hideg jön, aki segítségre szorulót lát, hívja a 112-t!

A meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök estétől rendkívüli, akár mínusz 15 Celsius-fokos hideg várható, egyes helyeken mínusz 20 foknál is hidegebb lehet. Életveszélyes, ha valaki a szabadban tölti az éjszakát. A rendőrök, a polgárőrök, a szociális munkások figyelik a közterületeket, a hajléktalanok előtt minden melegedőhely és szociális intézmény nyitva áll.
Rendkívüli hideg jön, aki segítségre szorulót lát, hívja a 112-es segélyhívót! – írták az operatív törzs csütörtöki közleményében. A meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök estétől rendkívüli, akár mínusz 15 Celsius-fokos hideg várható, egyes helyeken mínusz 20 foknál is hidegebb lehet. Életveszélyes, ha valaki a szabadban tölti az éjszakát.

A havas úton megcsúszott és árokba borult személyautó mentésén dolgoznak a katasztrófavédők 2026. január 7-én (Forrás: Facebook/Magyarország Kormánya)
A havas úton megcsúszott és árokba borult személyautó mentésén dolgoznak a katasztrófavédők 2026. január 7-én (Forrás: Facebook/Magyarország Kormánya)

A rendőrök, a polgárőrök, a szociális munkások figyelik a közterületeket, a hajléktalanok előtt minden melegedőhely és szociális intézmény nyitva áll. Figyeljünk egymásra, egy segítséget kérő telefonhívás életet menthet – írták. Azt kérték, 

aki segítségre szoruló, bajba jutott személyt lát, ne menjen el mellette, hanem azonnal hívja a területileg illetékes krízisellátó telefonszámot vagy – sürgős életveszély esetén – a 112-es segélyhívót, illetve a regionális diszpécserszolgálatot.

A regionális diszpécserszolgálatok elérhetősége ide kattintva elérhető.

Az Operatív Törzs az extrém hideg ellenére kézben tartja az országot

Felhívták a figyelmet arra, hogy az extrém hideg időjárás különösen veszélyes az idősekre, a csecsemőkre és a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, a mozgásukban vagy mentálisan korlátozottakra, a szociálisan hátrányos helyzetűekre, valamint a hajléktalanokra. Az idősek szervezete a hidegre fokozottan reagál: az alacsony hőmérséklet növeli a szív- és érrendszer terhelését, emelheti a vérnyomást, szívritmuszavart idézhet elő, valamint súlyosbíthatja a légúti és anyagcsere-betegségeket. A krónikus betegek számára ezért különösen fontos, hogy extrém hidegben ne tartózkodjanak huzamosabb ideig a szabadban – írták.

Kiemelték:

a kihűlés veszélye nemcsak a szabadban, hanem zárt térben is fennáll, amennyiben a helyiség hőmérséklete tartósan 15 fok alá csökken. 

Ez különösen az egyedül élő idősek és betegek esetében jelent komoly kockázatot, mivel csökkent hőérzetük miatt a kihűlés akár rövid idő alatt is kialakulhat. Ezért most különösen figyeljünk az egyedülálló, beteg, segítségre szoruló idős családtagokra, ismerősökre! – hívta fel a figyelmet az operatív törzs.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Indulnak a harckocsik segíteni – videó

 

