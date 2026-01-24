Újabb Bajnai-ember a Tiszában: a most leigazolt Orbán Anita is a globalista baloldalról érkezett

Magyar Péter szombat délelőtt bemutatta a Tisza Párt külügyi vezetőjét, Orbán Anitát, aki „igazi belevaló vidéki lány"-ként jellemezte magát a bemutatkozó videójában. A baloldali médiában kiemelten foglalkoztak az új igazolással, és igyekeztek úgy beállítani a történteket, mintha Orbán Anitát a Fidesztől sikerült volna átcsábítani. Az Ellenpont oknyomozó portál azonban megnézte a politikus életútját, és arra jutott, hogy

egy újabb, a globalista baloldalhoz és Bajnai Gordonhoz kapcsolódó vezető került pozícióba.

Orbán Anita 2022. június 23-án

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Orbán Anita útja: Bajnaitól a Soros családig

Mint cikkükben kiemelték, Orbán Anitának erős szocialista múltja van. „Gyurcsány Ferenc bukása után ugyan megpróbált a Fideszhez közeledni, de nagyon gyorsan, már a 2010-es választás előtt kirakták őt a pártból. Ráadásul az újdonsült tiszás vezető férje komoly bekötésekkel rendelkezett a Hagyó-Demszky-féle Városházán" – idézték fel, hozzátéve, hogy

az elmúlt években Orbán Anita komoly karriert futott be a nemzetközi baloldalon.

Jelenleg is igazgatósági tag az egyik legismertebb atlantista-globalista biztonságpolitikai szervezetben, a Globsecben. A nemzetközi csapat elsősorban kutatásokkal segítette az ellenzéket a 2022-es választási kampányban. A testület vezetésében helyet foglal egy másik magyar is: Bajnai Gordon, korábbi szocialista kormányfő, és itt tevékenykedik a külföldi kampányfinanszírozási botrány főszereplője, Korányi Dávid is.

Orbán Anita benne van egy másik kiemelt globalista társaságban, a Soros családhoz erősen kötődő European Council on Foreign Relationsben. Magyar Péter szakértője a külpolitikai irányultságú ECFR tanácsában olyan személyekkel került egy társaságba, mint Soros György, Alex Soros, Bajnai Gordon, Korányi Dávid és Dobrev Klára. Sokatmondó, hogy a személyesen Soros György által alapított szervezet szerepel az Európai Unió nyilvántartásában.

Az Ellenpont arról is írt, hogy a tiszás vezető mind ez idáig a Vodafone kommunikációs igazgatójaként dolgozott. Ráadásul a LinkedIn-oldala szerint egy cseh vegyipari vállalatban, a Draslovkában is igazgatósági tag.

