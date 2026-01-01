Orbán Balázs: 2025 a béke és a szuverenitás éve volt Magyarország számára

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán közzé tett évértékelő Facebook-bejegyzésében sorra vette azokat a fordulópontokat, amelyek szerinte nemcsak az elmúlt tizenkét hónapot határozták meg, hanem a következő éveket is kijelölik.

Orbán Balázs: 2025-ben rendkívül sok olyan politikai, gazdasági és geopolitikai esemény volt, amelyek hosszú távon is meghatározzák Magyarország mozgásterét

Orbán Balázs szerint Donald Trump januári beiktatása alapvetően alakította át a világpolitika menetét. Mint írta:

Magyarország számára különösen jelentős az amerikai elnök visszatérése, mert egy békepárti, szuverenista, migrációellenes és nemzeti érdekeket hangsúlyozó vezető került a világ legerősebb nagyhatalmának élére”.

A politikai igazgató úgy látja, ez Washingtonban nem pusztán személyi változás volt, hanem olyan geopolitikai fordulat lehetősége, amely kedvezőbb nemzetközi környezetet teremthet a magyar békepárti álláspont számára.

A februári madridi politikai nagygyűlés kapcsán Orbán Balázs hangsúlyozta:

A Patrióták Európáért pártcsalád megjelenése új erőteret hozott létre az uniós politikában. A közép-európai alapítású pártcsalád mára az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakcióját adja, ami szerinte azt jelzi, hogy a baloldal, a liberálisok és a néppárt együttműködésére épülő brüsszeli szövetség a végnapjaihoz érkezett”.

A belpolitikai intézkedések közül kiemelte Európa legnagyobb adócsökkentési programját, amely egymillió család számára hoz érdemi anyagi előrelépést.

A két- és háromgyermekes édesanyák élethosszig tartó szja-mentessége, a csed és a gyed adómentessége, valamint a családi adókedvezmények megduplázása mind azt az üzenetet hordozzák, hogy a gyermekvállalás ne hátrány, hanem előny legyen”

- írta Orbán Balázs, aki különösen fontos fordulópontként értékelte a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazást is. A több mint 2,28 millió érvényes voks és az elsöprő, mintegy 95 százalékos elutasítás Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásával szemben szerinte:

Világos, számszerűsíthető demokratikus felhatalmazást adott Magyarországnak a brüsszeli vitákban."

A nyár egyik kiemelkedő eseményeként említette Kapu Tibor űrmisszióját, amely több mint négy évtized után helyezte vissza Magyarországot az űrkutatás nemzetközi térképére, míg júliusban Orbán Viktor tusnádfürdői bejelentése nyomán elindultak a Digitális Polgári Körök, válaszként a politikai küzdelem digitális térbe helyeződésére.