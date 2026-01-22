Orbán Balázs: A magyar út a szuverenitás megvédéséről szól

Orbán Balázs a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében arról beszélt, hogy az ellenzék és brüsszeli szövetségesei egy olyan politikai irányt kínálnak, amely szuverenitásfeladással jár.

A miniszterelnök politikai igazgatója arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire szemben áll a brüsszeli irány a magyar szuverenitás megőrzésére épülő politikával. Orbán Balázs szerint az előttünk álló választási kampány egyik fő kérdése az lesz, hogy Magyarország feladja-e önállóságát és forrásait Ukrajna javára, vagy megvédi azokat. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Orbán Balázs szerint az ellenzék Brüsszel útját választja, ami a szuverenitás feladásával jár

Az ellenzék üzenete, hogy a brüsszeli utat kell választani, ami szuverenitásfeladással jár. Szerintünk pedig meg kell azt őrizni, és nem adhatjuk oda a forrásainkat Ukrajnának!”

- fogalmazott a politikus, majd hangsúlyozta, hogy a kormány álláspontja egyértelmű.

Szerintünk szuverenitást nem feladni kell, hanem megvédeni, megerősíteni. Ez a magyar út”

- mondta, hozzátéve, hogy ezzel szemben Magyar Péter, a Tisza Párt és a brüsszeli pártok kommunikációja ellentmondásos.

Füstbombákat eregetnek, egyik nap ezt mondják, másik nap azt, miközben a lényegi kérdés elől próbálják elterelni a figyelmet”

- tette hozzá Orbán Balázs, aki szerint a választópolgárok számára most az a döntő dilemma, hogy elhiszik-e azt az ellenzéki állítást, miszerint a szuverenitás feladásáért cserébe gazdasági értelemben jobban járna az ország. Orbán Balázs ennek kapcsán Lengyelország példáját hozta fel, amelyet „új hintaországnak” nevezett. Mint mondta, ott a gazdasági intézkedések jelentős részét hitelekből finanszírozzák, ami az ország eladósodásához vezet.

A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy Lengyelországban mintegy egymillió ukrán állampolgár jelent meg a gazdaságban, ami önmagában is komoly kihívást jelent, különösen a háborús háttérrel együtt. Orbán Balázs szerint mindez ráadásul nem oldja meg azt az alapvető problémát, hogy a háború blokkolja az európai gazdaságot, ami alól Lengyelország sem kivétel.

A miniszterelnök politikai igazgatója úgy véli, az igazi kérdés az, hogy Európában és Magyarországon ki találja meg a kiutat ebből a helyzetből.

- hangsúlyozta Orbán Balázs.

- hangsúlyozta Orbán Balázs.