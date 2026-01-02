Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump kendőzetlen őszinteséggel vallott az egészségi állapotáról

Látta?

Vigyázzon! Ezt a veszélyes férfit körözik – ha felismeri, AZONNAL hívja a rendőrséget

orbán balázs

Orbán Balázs: az európai vezetők elárulták saját választóikat

48 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a magyar emberek pontosan tudják, kitől remélhetik, hogy képes ellenállni Brüsszel nyomásának, és kitől azt, hogy feltétel nélkül behódol neki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán balázsbrüsszelpolitico

„Az európai vezetők politikai értelemben elárulták a saját választóikat. Az európai emberek ugyanis békét, biztonságot és jólétet akartak, ehelyett az elmúlt évek liberális politikájának köszönhetően tömeges és kontrollálatlan migrációt, megélhetési válságot, romló közbiztonságot és egy keleti határainkon vívott, elnyújtott háborút kaptak” – írta a Facebookon közzétett bejegyzésében Orbán Balázs.

Orbán Balázs: Ukrajna gyorsított csatlakozása és a megszorítások kéz a kézben járnak
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója – Fotó: MTI

A politikus kiemelte, már a Politico is elismeri: 

a nyugati demokráciákban egyre erősebb az az érzés, hogy a politikai rendszer »nem az emberekért működik«. A Politico elemzése szerint a fősodratú, brüsszeli politikát képviselő pártok nem véletlenül gyengülnek meg egész Európában. A migráció polgárháborús állapotokat teremtett, a megélhetési költségek elszabadultak, miközben egyre több nyugat-európai nagyvárosban megszűnőben a közbiztonság. Ebben a helyzetben a mainstream pártok elvesztették társadalmi legitimitásukat.”

A miniszterelnök főtanácsadója kifejtette, mindezek fényében az sem véletlen, hogy a Politico egy másik, választási esélyeket latolgató cikkében maga is Orbán Viktor győzelmére szavaz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!