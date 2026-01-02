Orbán Balázs: az európai vezetők elárulták saját választóikat

„Az európai vezetők politikai értelemben elárulták a saját választóikat. Az európai emberek ugyanis békét, biztonságot és jólétet akartak, ehelyett az elmúlt évek liberális politikájának köszönhetően tömeges és kontrollálatlan migrációt, megélhetési válságot, romló közbiztonságot és egy keleti határainkon vívott, elnyújtott háborút kaptak” – írta a Facebookon közzétett bejegyzésében Orbán Balázs.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója – Fotó: MTI

A politikus kiemelte, már a Politico is elismeri:

a nyugati demokráciákban egyre erősebb az az érzés, hogy a politikai rendszer »nem az emberekért működik«. A Politico elemzése szerint a fősodratú, brüsszeli politikát képviselő pártok nem véletlenül gyengülnek meg egész Európában. A migráció polgárháborús állapotokat teremtett, a megélhetési költségek elszabadultak, miközben egyre több nyugat-európai nagyvárosban megszűnőben a közbiztonság. Ebben a helyzetben a mainstream pártok elvesztették társadalmi legitimitásukat.”

A miniszterelnök főtanácsadója kifejtette, mindezek fényében az sem véletlen, hogy a Politico egy másik, választási esélyeket latolgató cikkében maga is Orbán Viktor győzelmére szavaz.