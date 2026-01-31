Kemény üzenet: A béke nem politikai ízlés dolga, hanem Magyarország alapvető érdeke

A béke nem politikai ízlés dolga, hanem Magyarország alapvető érdeke – erről beszélt Orbán Balázs a hatvani Háborúellenes Gyűlésen. A felszólalás középpontjában az ukrajnai háború európai uniós összefüggései és azok Magyarországra gyakorolt következményei állnak.

Orbán Balázs szélesebb kitekintést is nyújtott a háború összefüggéseit illetően

Fotó: Facebook/Orbán Balázs

Beszédét egy Gyűrűk Ura-párhuzammal kezdte, hangsúlyozva: egy új korszak alakulása azon múlik, hogy a „főhősök” mennyire állják meg a helyüket. Úgy fogalmazott, mindenkinek cselekednie kell, mert a világ egy világrendszerváltás küszöbén áll. Orbán Balázs szerint nyugtalanító hírekből most sincs hiány: a szomszédban háború zajlik, ezrek halnak meg, miközben az európai elit egyre inkább „háborús lázban ég”.

Orbán Balázs beszédében kitért az európai politikai folyamatokra is. Felidézte:

Manfred Weber bejelentette, hogy szívesen lenne az Európai Unió elnöke.

A politikai igazgató szerint ez is része annak a folyamatnak, amelyben egyre erősebb háborúpárti nyomás nehezedik Európára. Orbán Balázs a hazai politikára utalva úgy fogalmazott: a Tiszában „zavaros emberek is vannak”, „báránybőrbe bújt farkasok”, akik szerinte nagy külföldi energiacégek küldötteiként jelennek meg a közéletben.

Orbán Balázs beszédében arról is beszélt:

a miniszterelnöknek szüksége van a támogatóira ezekben a sorsfordító időkben.

Úgy fogalmazott, ilyen „elemi veszélyek” közepette csak akkor lehet megvédeni az országot, ha a közösség egységesen kiáll a kormányfő mellett. A politikai igazgató szerint fennáll annak a kockázata, hogy Magyarországot belerángatják a háborúba, ha nem vagyunk eléggé körültekintőek. Azt mondta: szerinte a tét a magyar jövő, amely – megfogalmazása szerint – „ukrán jólétté válhat”, ha rossz döntések születnek.