Orbán Balázs bemutatja 2025 kedvenc pillanatait

Orbán Balázs közösségi oldalán egy fotóalbumba gyűjtötte össze 2025 számára legkedvesebb pillanatait, havi lebontásban.

Orbán Balázs: Csúcstalálkozó a Fehér Házban. A magyar–amerikai kétoldalú kapcsolatok aranykorába értünk. Fotó: Facebook/Orbán Balázs

Január azért volt emlékezetes, mert lezárul az erős ellenszélben végrehajtott magyar soros EU-elnökség. A végére kiderült,

következetes munkával Magyarország képes formálni Európát.”

Februárban Orbán Balázs megtapasztalhatta, hogy hol tart az „eltörlés kultúra”, majd márciusban átadták az MCC új szegedi központját, Orbán Viktor miniszterelnök és Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus jelenlétében.

A VOKS 2025 országjárása, majd Budapesten került megrendezésre az újabb CPAC Hungary. A nyári eladássorozatok után, jön szeptember kedvenc eseménye a kötcsei piknik.

Októbert meghatározta a másfél ezer fős zánkai Harcosok Klubja tábor, de aztán novemberben, az év kiemelkedő eseménye a Trump–Orbán-találkozó, ami nem pusztán diplomáciai esemény volt, hanem stratégiai fordulópont.

A magyar–amerikai kétoldalú kapcsolatok aranykorába értünk, és ezt az előttünk álló évben tovább fogjuk mélyíteni”

– fogalmazott Orbán Balázs.

Decemberben a szegedi háborúellenes gyűlés zárta le az évet.

A telt házas békepárti esemény adott személyesen is nagy erőt és megerősítő visszajelzést arról, hogy van értelme kitartani ezen az úton”

– zárta gondolatait Orbán Balázs.