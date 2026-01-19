Hírlevél
Orbán Balázs: Biztos választás egy bizonytalan világban

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Európa-szerte minden választás a biztonságról szól: háborúról, migrációról, gazdasági kilátásokról és a következő generáció jövőjéről. Magyarországon is ez a tét – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-oldalán hétfőn.
orbán balázsfideszmagyarországválasztás

A kampányszlogen, Donald Trump budapesti látogatása, a választási viták és a kampány valódi tétje is szóba került az Indexnek adott interjúban – írta Orbán Balázs Facebook-oldalán hétfőn.

Orbán Balázs: Egy bizonytalan világban mi vagyunk a biztos választás
Orbán Balázs: Egy bizonytalan világban mi vagyunk a biztos választás
Fotó: Facebook/Orbán Balázs

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint valós az esély arra, hogy Európa belesodródik a háborúba, miközben Brüsszelből azt várják el, hogy több százezer milliárd forintot költsünk Ukrajna támogatására.

Orbán Balázs: Magyarország ne forduljon brüsszeli irányba

A politikus a vele készített interjú témái közül kiemelte:

a háborúpárti kormányok Európa-szerte adóemelésekkel és megszorításokkal reagálnak. A Fidesz célja ezzel szemben az, hogy Magyarország ne forduljon ebbe a brüsszeli irányba.

Orbán Balázs a választással kapcsolatban megjegyezte: még ellenzéki elemzők is elismerik, hogy a Fidesz dinamikus, Orbán Viktor személyes jelenléte erőt ad az aktivistáknak, és

reális, egyértelmű esély van a választások megnyerésére. 

Szerinte az is hozzátartozik a választások tematikájához, hogy ma

Európa-szerte minden választás a biztonságról szól: háborúról, migrációról, gazdasági kilátásokról és a következő generáció jövőjéről. Magyarországon is ez a tét.

 

 

