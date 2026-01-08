Valamit már eldöntöttek rólunk? Orbán Balázs figyelmeztet

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán arról írt, hogy az ukrán sajtóban megjelent írások újabb bizonyítékai annak, hogy egy esetleges magyarországi kormányváltás esetén megnyílna az út Ukrajna európai uniós csatlakozása előtt.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az ukrán sajtó már nyíltan kész tényként kezeli, hogy egy magyarországi kormányváltás esetén megszűnne az Ukrajna uniós csatlakozását blokkoló magyar vétó. Orbán Balázs úgy látja, hogy mindez azt bizonyítja, hogy Magyar Péter és pártja Brüsszel érdekeit képviselve felszámolná a magyar ellenállást az európai háborús tervekkel szemben. Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP



Orbán Balázs szerint az ukrán sajtó már nagyon számít Magyar Péter hatalomra kerülésére

A politikus a Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:

Az ukrán sajtó leplezetlenül ír arról, hogy ha Magyar Péter nyeri a választásokat, akkor Ukrajnát fel fogják venni az Európai Unióba.”

Orbán Balázs szerint mindez azt mutatja, hogy az ellenzék Brüsszel elvárásaihoz igazítja politikáját, nem pedig a magyar nemzeti érdekekhez.



Magyar Péter és pártja Brüsszel ügynökeként vesz részt a magyar politikai életben

A politikai igazgató szerint az ukrán sajtó értékelései egyértelművé teszik, milyen szerepet szánnának Magyar Péternek és pártjának egy új európai politikai felállásban. Orbán Balázs a bejegyzésében így fogalmazott:

Egyre inkább beigazolódik, hogy Magyar Péter és pártja Brüsszel ügynökeként vesz részt a magyar politikai életben, és ennek keretében az egyik legfontosabb feladatuk Magyarországon felszámolni az európai háborús tervekkel szembeni ellenállást.”

A fideszes politikus szerint ennek része lenne az is, hogy megszüntessék a magyar vétót Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban.



Az ukrán sajtó már nyíltan beszél a magyar vétó megszűnéséről

Orbán Balázs konkrét példaként idézte az RBC-Ukraine elemzését, amely már kész tényként kezeli a magyar álláspont megváltozását egy ellenzéki győzelem esetén. Az ukrán lap így fogalmaz:

Ha Orbán minden trükkje sem segít, és Magyar mégis hatalomra kerül Magyarországon, nem kell arra számítani, hogy a magyarok azonnal Ukrajna legjobb barátaivá válnak.”

Ugyanakkor az elemzés szerint a lényegi akadályok eltűnnének:

A legfájdalmasabb problémák, például Ukrajna EU-csatlakozásának megvétózása, Magyar alatt biztosan megszűnnek.”

Az RBC-Ukraine még azt is hozzáteszi:

A fő magyar ellenzéki túl nagyra értékeli a Brüsszellel való jó kapcsolatokat, ezért hatalomra kerülése után felhagy azzal, hogy Ukrajna ügyében – és nem csak abban – felesleges fejfájást okozzon az Európai Uniónak.”



Több ezermilliárd forintos teher a magyar családoknak

Orbán Balázs a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Ukrajna esetleges uniós csatlakozása nemcsak politikai, hanem súlyos gazdasági következményekkel is járna Magyarország számára. Mint írta:

Az ukrán miniszterelnök 800 milliárd dolláros követelése Magyarországra nézve: mintegy 2460 milliárd forintos,

vagyis családonként az 1 millió forintot meghaladó terhet jelentene.”

A politikus szerint ez pedig olyan kockázat, amelyet Magyarország nem vállalhat fel.