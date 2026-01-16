Orbán Balázs: Brüsszel Ukrajnát és a migrációs paktumot erőlteti – ezért a Fidesz a biztos választás

Orbán Balázs a közösségi oldalán élesen bírálta az Európai Bizottság elnökének legutóbbi megszólalását.
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a brüsszeli vezetés kizárólag Ukrajna támogatását tekinti elsődlegesnek, miközben az európai emberek mindennapi gondjai háttérbe szorulnak.
Arról győzködi az európaiakat, hogy Ukrajna támogatása a legfontosabb európai érték. Lehet, hogy Ukrajnának az, nekünk európaiaknak lehet, hogy van más problémánk is”
- mondta a fideszes politikus, majd sorolta a szerinte valódi kérdéseket:
Mennyi a bér,
mennyi a rezsi,
biztonságban érezhetik-e magukat az utcán,
lesz-e az európai életformának jövője, nem csak dicső múltja.”
A politikai igazgató kiemelte, hogy a másik kulcskérdés a migrációs paktum, amelynek végrehajtását Ursula von der Leyen határozottan követeli.
A migrációs paktumot szerinte végre kell hajtani. Punktum – ez az Európai Bizottság néppárti elnök asszonyának utasítása”
- fogalmazott, majd hozzátette, hogy Brüsszelnek minden eszköze megvan a nyomásgyakorláshoz:
Pénze, fegyvere, paripája is van, hogy ezt megpróbálja kikényszeríteni a tagállamokon”.
Orbán Balázs szerint a brüsszeli politika világos prioritásokat követ:
Nekik ez a két dolog a legfontosabb. Ezt képviselik: Ukrajnát és a migránsokat. Mi nem így gondolkodunk.”
A videós bejegyzésében a miniszterelnök politikai igazgatója élesen szembeállította a nemzeti oldalt a brüsszeli pártokkal. Úgy fogalmazott:
A brüsszeli magyar pártok így gondolkodnak. Hiába tagadják, hiába próbálják meg ezt eltitkolni.”
Szerinte egy ilyen politikai erő képtelen lenne nemet mondani az Európai Bizottság elnökének:
Hogyan tudnának nemet mondani Ursula von der Leyennek, aki azt mondaná, hogy Ukrajna támogatása a ti jövőtök? Hogyan tudnának nemet mondani Ursula von der Leyennek, aki azt mondaná nekik, hogy a migrációs paktumot punktum végre kell hajtani? Sehogy. Erre csak Orbán Viktor és a nemzeti oldal képes”
Orbán Balázs szerint Magyarország érdekeinek megvédésére kizárólag a nemzeti oldal képes.
Egy brüsszeli párt soha nem lenne képes nemet mondani Ursula von der Leyennek. Erre csak Orbán Viktor és a nemzeti oldal képes, azért, mert mi a magyarokat képviseljük. Akkor is, hogyha ez tetszik valakinek, és akkor is, hogyha nem, punktum”
- mondta Orbán Balázs, aki szerint éppen ezért a 2026-os választáson:
A Fidesz a biztos választás”.