A Politico leleplezte, hogy milyen külföldi erőforrásokat használ a Tisza

A közösségi oldalán egy videós Facebook-bejegyzésében reagált Orbán Balázs a Politico lapnak arra a cikkére amely nyíltan leírja, hogy Brüsszelben a Tisza Párt kormányra kerülését szeretnék elérni.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Politico cikke egyértelműen feltárja: a brüsszeli politikai elit Magyar Péter győzelmében érdekelt, és tudatosan támogatja a Tisza Pártot. Orbán Balázs úgy látja, a külföldi erőforrások bevonása és a Néppárt szerepvállalása világossá teszi, mi a választás valódi tétje. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Orbán Balázs: Április 12-én arról születik döntés, hogy Magyarországnak „brüsszeli kormánya lesz-e

Orbán Balázs a bejegyzésében idézte a Politico megállapítását:

A brüsszeli politikai elit Magyar Péter győzelméért szurkol, abban bízva, hogy egy Tisza-kormány szorosabbra fűzné az Európai Unióval való kapcsolatokat.”

A bejegyzés szerint ez nem véletlen, hanem tudatos politikai stratégia eredménye. A Politico cikke ezzel kapcsolatban kitér Manfred Weber szerepére is. A lap állítása szerint az európai néppárti politikus magyar belpolitikába történő beavatkozása mögött „tudatos hatalmi kalkuláció áll”.

Weber azért fogadta be gyorsan a Tiszát az Európai Néppárt soraiba, hogy befolyást szerezzen Budapesten, és erőforrásokat biztosítson számukra választási programjuk felépítéséhez”

- írta a miniszterelnök politikai igazgatója, aki szerint a kérdés az, hogy milyen programot hajtana végre egy ilyen háttértámogatással létrejövő kormány.

Bejegyzésében felsorolta azokat az intézkedéseket, amelyek szerinte a Tisza és brüsszeli szövetségesei részéről várhatók:

adóemelések,

a családi adókedvezmények eltörlése,

a vállalkozások támogatásának megszüntetése,

a 13. és 14. havi nyugdíj kivezetése,

valamint a rezsicsökkentés felszámolása.

Orbán Balázs kiemelte, hogy szerinte pontosan ez a választás tétje.

Április 12-én arról születik döntés, hogy Magyarországnak „brüsszeli kormánya lesz-e, amely feltétel nélkül végrehajtja a háborús terv magyarokra eső részét, vagy nemzeti kormánya, amely a legnagyobb brüsszeli ellenszélben is a magyar érdekért harcol”

- írta a fideszes politikus, aki szerint a Politico írása egy újabb bizonyíték arra, hogy külföldről próbálnak beavatkozni a magyar politikai folyamatokba.