Orbán Balázs csattanós üzenete: Manfred Weber? Nein, danke, nein!

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Határozott elutasítással reagált a miniszterelnök politikai igazgatója arra a felvetésre, amely szerint Manfred Weber európai elnöki szerepre készül. Orbán Balázs szerint a brüsszeli hatalmi ambíciók ismét nem Magyarország érdekeit szolgálják.
Orbán Balázs közösségi oldalán reagált arra a hírre, miszerint a hungarofób hozzáállásáról is híres Manfred Weber európai elnöki pozícióban gondolkodik. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a felvetés ismerős mintát követ: európai hatalmi törekvések, amelyeknek a végén Magyarország rendre rosszul jár.

Orbán Balázs
Manfred Weber nem teszi zsebre Orbán Balázs üzenetét (Fotó: Bús Csaba)
Hollik István: Háromszoros nem az európai birodalomra

Nem kérünk német elnököt

Orbán Balázs úgy fogalmazott: 

Manfred Weber szerint európai elnökre van szükség, és ki más lehetne alkalmasabb erre a pozícióra, mint ő maga.”

 Hozzátette, hogy ezek a politikai ambíciók rendszeresen úgy alakulnak, hogy azok nem szolgálják Magyarország érdekeit. A politikus világossá tette: 

Magyarországnak nem lesz német elnöke. Se férfi, se nő.”

 A bejegyzés zárásában egyértelmű üzenetet küldött Brüsszelnek és Webernek is: 

Úgyhogy köszi szépen, nein, danke.”

Az álláspont egyértelmű: Magyarország nem kér újabb, kívülről érkező politikai vezetőből, aki európai pozícióból akar beleszólni a magyarok sorsába.

