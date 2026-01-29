Orbán Balázs csattanós üzenete: Manfred Weber? Nein, danke, nein!

Orbán Balázs közösségi oldalán reagált arra a hírre, miszerint a hungarofób hozzáállásáról is híres Manfred Weber európai elnöki pozícióban gondolkodik. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a felvetés ismerős mintát követ: európai hatalmi törekvések, amelyeknek a végén Magyarország rendre rosszul jár.
Nem kérünk német elnököt
Orbán Balázs úgy fogalmazott:
Manfred Weber szerint európai elnökre van szükség, és ki más lehetne alkalmasabb erre a pozícióra, mint ő maga.”
Hozzátette, hogy ezek a politikai ambíciók rendszeresen úgy alakulnak, hogy azok nem szolgálják Magyarország érdekeit. A politikus világossá tette:
Magyarországnak nem lesz német elnöke. Se férfi, se nő.”
A bejegyzés zárásában egyértelmű üzenetet küldött Brüsszelnek és Webernek is:
Úgyhogy köszi szépen, nein, danke.”
Az álláspont egyértelmű: Magyarország nem kér újabb, kívülről érkező politikai vezetőből, aki európai pozícióból akar beleszólni a magyarok sorsába.