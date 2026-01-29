Orbán Balázs csattanós üzenete: Manfred Weber? Nein, danke, nein!

Nem kérünk német elnököt

Orbán Balázs úgy fogalmazott:

Manfred Weber szerint európai elnökre van szükség, és ki más lehetne alkalmasabb erre a pozícióra, mint ő maga.”

Hozzátette, hogy ezek a politikai ambíciók rendszeresen úgy alakulnak, hogy azok nem szolgálják Magyarország érdekeit. A politikus világossá tette:

Magyarországnak nem lesz német elnöke. Se férfi, se nő.”

A bejegyzés zárásában egyértelmű üzenetet küldött Brüsszelnek és Webernek is:

Úgyhogy köszi szépen, nein, danke.”

Az álláspont egyértelmű: Magyarország nem kér újabb, kívülről érkező politikai vezetőből, aki európai pozícióból akar beleszólni a magyarok sorsába.