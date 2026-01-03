ENSZ-dokumentum igazolja: a népességcsere nem mítosz, hanem terv

A terv működésbe lépett – az eredmény is látszik

Az ENSZ akkori számításai szerint a népességszint és a munkaképes korú lakosság fenntartásához az addiginál jóval nagyobb volumenű bevándorlásra volt szükség. Az elmúlt tíz évben közel tízmillió migráns érkezett Európába, ám a várt pozitív hatások helyett Nyugat-Európában növekvő integrációs költségek, romló közbiztonság és egyre súlyosabb társadalmi feszültségek jelentek meg. Orbán Balázs szerint az Európai Bizottság Migrációs Paktuma ugyanennek a logikának a folytatása: ösztönözni a bevándorlást, majd szétosztani a migránsokat a tagállamok között. Magyarország azonban nem fogad el olyan tervet, amely migránsországgá tenné az országot – a döntés joga a magyaroké, és ezért a kormány a végsőkig harcolni fog.