ENSZ-dokumentum igazolja: a népességcsere nem mítosz, hanem terv

A migrációval előidézett népességcsere nem politikai túlzás, hanem egy hivatalos ENSZ-jelentésben rögzített stratégia. Orbán Balázs szerint a Nyugat már megkapta az eredményt – Európának pedig most kell döntenie a jövőjéről.
Egy 177 oldalas ENSZ-jelentés már az ezredforduló környékén világosan rögzítette, miként kívánják kezelni a fejlett országok demográfiai válságát. Orbán Balázs Facebook-bejegyzésében emlékeztetett: 

Orbán Balázs figyelmeztet: a népességcsere nem mítosz, hanem terv (Forrás: MTI)

A migrációval előidézett népességcsere nem összeesküvés-elmélet, hanem egy 177 oldalas ENSZ-jelentés.”

A terv működésbe lépett – az eredmény is látszik

Az ENSZ akkori számításai szerint a népességszint és a munkaképes korú lakosság fenntartásához az addiginál jóval nagyobb volumenű bevándorlásra volt szükség. Az elmúlt tíz évben közel tízmillió migráns érkezett Európába, ám a várt pozitív hatások helyett Nyugat-Európában növekvő integrációs költségek, romló közbiztonság és egyre súlyosabb társadalmi feszültségek jelentek meg. Orbán Balázs szerint az Európai Bizottság Migrációs Paktuma ugyanennek a logikának a folytatása: ösztönözni a bevándorlást, majd szétosztani a migránsokat a tagállamok között. Magyarország azonban nem fogad el olyan tervet, amely migránsországgá tenné az országot – a döntés joga a magyaroké, és ezért a kormány a végsőkig harcolni fog. 

A kérdés nem az, hogy volt-e terv. Volt. A kérdés az, hogy Európa hagyja -e végigvinni.

