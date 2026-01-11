Orbán Balázs: Egy lépésre vagyunk egy sokkal nagyobb bajtól

Orbán Balázs a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzet minden eddiginél nagyobb kockázatot hordoz Európa számára.

Európa a háború eszkalációjának veszélyes küszöbéhez érkezett – figyelmeztetett a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs szerint Magyarországnak ebben a helyzetben csak egyetlen felelős útja van. A kimaradás és az óvatosság politikája. Fotó: Bús Csaba / MTI

Orbán Balázs szerint Európa egy háborús spirál felé sodródik

A fideszes politikus megfogalmazása szerint „egy nagyon veszélyes időszak küszöbén állunk”, mivel reális lehetőséggé vált, hogy az orosz–ukrán háború egy közvetlen európai–orosz fegyveres konfliktussá szélesedjen ki.

Orbán Balázs szerint a decemberi uniós csúcs fordulópontot jelentett a háborúpárti politika szempontjából.

Kiemelte, hogy az Európai Unió vezetői deklaráltan hadikölcsönt nyújtottak Ukrajnának, ami gyökeresen megváltoztatja a konfliktus természetét.

Mint fogalmazott:

Az ember a hadikölcsönt annak reményében nyújtja, hogy azt visszakapja. Ezt pedig csak akkor lehet visszakapni, ha az a fél megnyeri a háborút, amelynek a kölcsönt adták.”

A politikai igazgató szerint ez azt jelenti, hogy a hadikölcsönt nyújtó országok innentől kezdve érdekeltté válnak a háború kimenetelében, és „futnak a pénzük után”. Orbán Balázs úgy látja: ez a logika Európát egyre mélyebben belerántja a konfliktusba, miközben a háború megnyerésének kényszere fokozza az eszkaláció kockázatát.

Rámutatott arra is, hogy a jelenlegi helyzet már messze nem kizárólag az orosz–ukrán háborúról szól.

Itt van velünk annak a lehetősége, hogy egy Európa és egy Oroszország közötti direkt katonai konfliktus alakul ki”

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ez a forgatókönyv beláthatatlan következményekkel járna az egész kontinens számára.

Orbán Balázs szerint ebben a rendkívül bizonytalan és veszélyes környezetben Magyarországnak nincs tere a kísérletezésre.

Ebben kell nekünk, magyaroknak nagyon óvatosan, nyilván a kimaradás mellett mozogni”

– fogalmazott, kifejezve azt, hogy a magyar nemzeti érdek egyértelműen az, hogy el kell kerülni minden olyan döntést, amely háborús részvételhez, gazdasági összeomláshoz vagy emberéletek kockáztatásához vezethet.