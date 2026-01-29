Orbán Balázs: Miközben Európa versenyképessége gyengül, Magyarország erősödik.

Orbán Balázs figyelmeztet, hogy miközben a szomszédunkban háború dúl, az energiaárak tartósan magasak, addig az EU vezetése az ukrán érdekeket helyezi az európai emberek biztonsága és jóléte elé.
Ennek következménye, hogy Európa globális versenyképessége folyamatosan gyengül”
– állapítja meg a politikai igazgató.
Magyarország csak akkor tudja elkerülni a hanyatlást, hogyha a saját érdekei mentén cselekszik.
Ennek a törekvésnek az eredményét mutatja a legfrissebb IMD versenyképességi rangsor, amely szerint hazánk 2025-ben hat helyet lépett előre a 2024-es pozíciójához képest. Melyről már lapunk is beszámolt.
Ez az előrelépés a gazdasági semlegességen és a nemzeti érdeken alapuló politikánkon nyugszik”
– hívta fel a figyelmet Orbán Balázs, majd hozzátette, hogy Magyarország egy olyan stratégiát követ, amely keresi a kölcsönösen előnyös együttműködéseket a világ meghatározó erőközpontjaival, de minden döntésnél a magyar emberek érdeke az elsődleges szempont.
Ebben a bizonytalan és kockázatokkal teli világban a fejlődés alapja a magyar érdekeken nyugvó politika, amit csak a nemzeti kormány tud biztosítani.”