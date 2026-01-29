Orbán Balázs figyelmeztet, hogy miközben a szomszédunkban háború dúl, az energiaárak tartósan magasak, addig az EU vezetése az ukrán érdekeket helyezi az európai emberek biztonsága és jóléte elé.

Orbán Balázs: Miközben Európa versenyképessége gyengül, Magyarország erősödik

Fotó: Facebook/Orbán Balázs

Ennek következménye, hogy Európa globális versenyképessége folyamatosan gyengül”

– állapítja meg a politikai igazgató.

Magyarország csak akkor tudja elkerülni a hanyatlást, hogyha a saját érdekei mentén cselekszik.

Ennek a törekvésnek az eredményét mutatja a legfrissebb IMD versenyképességi rangsor, amely szerint hazánk 2025-ben hat helyet lépett előre a 2024-es pozíciójához képest. Melyről már lapunk is beszámolt.