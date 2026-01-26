Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt az orosz hírszerzés főnöke: az, amit mondott, mindenkit sokkolt

Ezt látnia kell!

Megfejtették: ezt a vitamint kell minden nap szedni, hogy megelőzzük a betegséget

Orbán Balázs

Ezt akarja Brüsszel a magyarokra erőltetni!

12 perce
Olvasási idő: 1 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója új videót osztott meg arról, hogy Brüsszel hogyan akarja betelepíteni a migránsokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán BalázsBrüsszelmigráció

Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója új Facebook videót osztott meg arról, hogy Brüsszel most már jogi úton, legálisan erőltetné a magyarokra a migránsokat.

Orbán Balázs Fotó: Vajda János
Orbán Balázs
Fotó: Vajda János

A videóban Jerzy Kawasniewski az Ordo Iuris Intézet Igazgatótanácsának elnöke és társalapítója ismerteti a brüsszeli tervet. Az EU szerint a migráció hasznos.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!