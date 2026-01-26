Ezt akarja Brüsszel a magyarokra erőltetni!

Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója új videót osztott meg arról, hogy Brüsszel hogyan akarja betelepíteni a migránsokat.
Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója új Facebook videót osztott meg arról, hogy Brüsszel most már jogi úton, legálisan erőltetné a magyarokra a migránsokat.
A videóban Jerzy Kawasniewski az Ordo Iuris Intézet Igazgatótanácsának elnöke és társalapítója ismerteti a brüsszeli tervet. Az EU szerint a migráció hasznos.
