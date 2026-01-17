A háború Európa ajtaján kopogtat, Magyarországnak viszont minden erejével ki kell maradnia

Orbán Viktor ma Miskolcon a Háborúellenes Gyűlésen világosan beszélt: a nagy európai államok vezetői olyan megállapodásokat írtak alá, amelyek katonák Ukrajnába küldéséről és ottani állomásoztatásáról szólnak. Ezek nem békefenntartó erők lennének, hanem háborúfenntartók – írta Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója szombaton.

Orbán Balázs: A miniszterelnök ma Miskolcon a Háborúellenes Gyűlésen világosan beszélt

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Balázs arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai vezetők gyűlései az utóbbi időben haditanácsokká váltak, valódi háborús készülődés zajlik. Hozzátette, arról is döntöttek, hogy el akarják vinni a fiatalokat Ukrajnába katonának. Úgy fogalmazott ezzel kapcsolatban:

Mi azonban, amíg nemzeti kormány van, sem katonát, sem pénzt nem küldünk Ukrajnába.

Orbán Balázs: Magyarországnak nem szabad belesodródni a háborúba

A politikus elmondta, Európában lejtmenet van, nincs pénz, ezért hitelt vesznek fel a bankároktól, és ezt a hitelt adják oda az ukránoknak – akik nyilvánvaló, hogy nem fogják visszafizetni.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy ezzel arra adunk pénzt, hogy évente 400 ezer ember meghaljon vagy hadirokkant legyen, azt is hangsúlyozva, hogy ebbe Európa gazdasága tönkremegy, ezért az új terv, hogy Oroszországot jóvátételre akarják kötelezni.

Eddig a hadiipar tolta Európát a háború irányába, most már a bankárok is

– tette hozzá.

Hangsúlyozta, a béke álláspontján vagyunk, Magyarországnak nem szabad belesodródni a háborúba. Ezzel kapcsolatban rámutatott: csak az maradhat ki, aki ki akar maradni – mi ki akarunk maradni.

Orbán Balázs kiemelte:

a Tisza az európai háborús párt magyar lerakata. Manfred Weber, aki Magyar Péter brüsszeli főnöke, a legnagyobb európai háborús uszító.

Ha Brüsszel-párti kormány lesz, akkor beletolnak minket a háborúba – hívta fel a figyelmet.

„Csak nekünk sikerülhet kívül tartani Magyarországot a háborúból. Ezt most nem lehet rábízni fiatal kalandorokra, tapasztalatra van szükség, biztosra kell menni.

A Fidesz a biztos választás”

– zárta bejegyzését.