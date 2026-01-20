Orbán Balázs nem finomkodott – ezt önnek is látnia kell

Európa-szerte minden választás a biztonságról szól: háborúról, migrációról, gazdasági kilátásokról és a következő generáció jövőjéről. Magyarországon is ez a tét – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-oldalán hétfőn. A keddi Igazság órája vendége Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs: Biztos választás egy bizonytalan világban

Fotó: Facebook/Orbán Balázs

Magyar Péter elég simlis ahhoz, hogy bevállalja a multivezért

Mióta Bajnai Gordon megjelent, azóta a Tisza Párt körbeveszi magát multivezérekkel. Kapitány István is ilyen alak, a multikat terhelő adók kivezetésének feladatával érkezett – hangzott el a műsor kezdetén.

A Tisza Párt támogatja az orosz olajról a leválást, ezzel az a probléma, hogy ebben a helyzetben ez komoly benzinár emelkedést jelentene, de

egy külföldi multitól érkező embernek, Kapitány Istvánnak, ez nem fontos.

A tiszás politikust küldték, nem csak úgy rátalált, bekopogtattak Magyar Péterhez és ajánlottak valakit, aki elég „simlis” ahhoz, hogy bevállalta – mondta el Orbán Balázs a legújabb tiszás politikusról.

„Olyan mértékű gátlástalanság van a tiszás politikusokban, hogy azt képzelik, a magyarok aranyhalak, tíz másodperces memóriával”

– tette hozzá.

A rezsicsökkentéssel kapcsolatban elmondta, többször elhangzott Magyar Pétertől, hogy a rezsicsökkentés „humbug”, sőt az is szóba került a tiszásoknál, hogy jobb, ha többet fizetünk, mert akkor könnyebb spórolni – idézte fel a nyilatkozatokat.

A MOL többségi tulajdont szerzett a szerbiai olajcégben

Ezzel kapcsolatban Orbán Balázs elmondta, van egy regionális hatalmi átrendeződés a térségben, ugyanis az egy hatalmi kérdés, hogy ki kontrollálja az energiarendszereket.

Olyan, hogy egy energetikai stratégiai eszköz átkerüljön orosz kézből magyar kézbe, néhány évvel ezelőtt nem fordulhatott volna elő – hívta fel a figyelmet a politikus, hozzátéve:

Ez a magyar energiabiztonság szempontjából kulcsfontosságú lépés.”

Ebből látszik, hogy a kapcsolatokat folyamatosan építeni kell, ilyen struktúrákat hosszú évszázadok óta nem sikerült kialakítani, mint amit most ezzel a lépéssel – mutatott rá.

A konnektivitás politikája garantálja azt, hogy Magyarország a győztesek között legyen a nemzetek korában

– hívta fel a figyelmet.