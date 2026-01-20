Orbán Balázs nem finomkodott – ezt önnek is látnia kell

Európa-szerte minden választás a biztonságról szól: háborúról, migrációról, gazdasági kilátásokról és a következő generáció jövőjéről. Magyarországon is ez a tét – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-oldalán hétfőn. A keddi Igazság órája vendége Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Magyar Péter elég simlis ahhoz, hogy bevállalja a multivezért
Mióta Bajnai Gordon megjelent, azóta a Tisza Párt körbeveszi magát multivezérekkel. Kapitány István is ilyen alak, a multikat terhelő adók kivezetésének feladatával érkezett – hangzott el a műsor kezdetén.
A Tisza Párt támogatja az orosz olajról a leválást, ezzel az a probléma, hogy ebben a helyzetben ez komoly benzinár emelkedést jelentene, de
egy külföldi multitól érkező embernek, Kapitány Istvánnak, ez nem fontos.
A tiszás politikust küldték, nem csak úgy rátalált, bekopogtattak Magyar Péterhez és ajánlottak valakit, aki elég „simlis” ahhoz, hogy bevállalta – mondta el Orbán Balázs a legújabb tiszás politikusról.
„Olyan mértékű gátlástalanság van a tiszás politikusokban, hogy azt képzelik, a magyarok aranyhalak, tíz másodperces memóriával”
– tette hozzá.
A rezsicsökkentéssel kapcsolatban elmondta, többször elhangzott Magyar Pétertől, hogy a rezsicsökkentés „humbug”, sőt az is szóba került a tiszásoknál, hogy jobb, ha többet fizetünk, mert akkor könnyebb spórolni – idézte fel a nyilatkozatokat.
A MOL többségi tulajdont szerzett a szerbiai olajcégben
Ezzel kapcsolatban Orbán Balázs elmondta, van egy regionális hatalmi átrendeződés a térségben, ugyanis az egy hatalmi kérdés, hogy ki kontrollálja az energiarendszereket.
Olyan, hogy egy energetikai stratégiai eszköz átkerüljön orosz kézből magyar kézbe, néhány évvel ezelőtt nem fordulhatott volna elő – hívta fel a figyelmet a politikus, hozzátéve:
Ez a magyar energiabiztonság szempontjából kulcsfontosságú lépés.”
Ebből látszik, hogy a kapcsolatokat folyamatosan építeni kell, ilyen struktúrákat hosszú évszázadok óta nem sikerült kialakítani, mint amit most ezzel a lépéssel – mutatott rá.
A konnektivitás politikája garantálja azt, hogy Magyarország a győztesek között legyen a nemzetek korában
– hívta fel a figyelmet.
A baloldalon elindult az érzékenyítés a bevándorlással kapcsolatban
A liberálisok továbbra is bevándorláspártiak, a brüsszeli elit is az – mondta, már második körben zavarják el azokat a politikusokat, akik ugyan finomabban beszélnek a bevándorlás előnyeiről, de mégis úgy gondolják, hogy majd megoldja a gazdasági gondjaikat – hangzott el azzal kapcsolatban, hogy a baloldali média érzékenyít.
Szuverenitást nem feladni kell, hanem megerősíteni
Ez a magyar út. Csak a magyar út garantálja azt, hogy Nem adjuk oda a forrásainkat Ukrajnának, meg a háborúnak, azt garantálja, hogy előrébb tudunk lépni.
11 százalékos minimálbér emelés, tizennegyedik havi nyugdíj, családtámogatások, olyan eredmények, ahol, amik máshol nincsenek.
Arról is beszélt a politikus a műsorban, hogy Ukrajna újjáépítése egy álságos téma, nem fogunk tudni részt venni ebben. Ez rengeteg pénzbe fog kerülni, az a kérdés, hogy ki az a palimadár, aki beleteszi a pénzt.
Ha valaki berakja azt a pénzt, akkor az amerikai cégek fognak megbízást kapni. De arra, hogy ki rakja bele a pénzt, még mindig nincs válasz.
Azzal, hogy Európa finanszíroz ki akarja Ukrajnát, mi leszünk azok a palimadarak, akik berakják a pénzt.
Magyar Pétert saját jelöltje buktatta le
Orbán Balázs úgy látja, hogy a többség most már inkább a szemének és a fülének hisz. Még azoknak is gyanús a dolog, akik szeretnének hinni a tiszának – mondta ezt a legutóbbi hazugsággal kapcsolatban, amikor maga a tiszás jelölt cáfolta meg Magyar Péter szavait.
Megalapozott kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter tudná-e képviselni a magyar érdekeket”
– tette hozzá.
A Béketanács rendkívül jó lehetőség Magyarország számára
Az alakuló Béketanáccsal kapcsolatban – ahová Donald Trump meghívta Orbán Viktort is – Orbán Balázs kifejtette, hogy ez egy újfajta nemzetközi szövetség, az ENSZ mintájára, azonban majd meglátjuk, hogy mennyire lesz ez sikeres. Az mindenképpen rendkívül fontos, hogy Magyarország már ott van a kezdeteknél alapítótag lehet.
Érdemes ott lenni, mondta el a politikus, az, hogy Magyarország ott van a megalakulásnál, az egy nagyon jó lehetőség.
Ebben a tanácsban fognak eldőlni a világ ügyei"
– hívta fel a figyelmet Orbán.
