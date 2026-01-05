Orbán Balázs: Négy kulcskérdés, ami 2026-ban meghatározza Magyarország politikáját

Orbán Balázs Facebook-bejegyzésében értékelte és összegezte Orbán Viktor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóját. Mint írta, 2025 fordulópontot jelentett a nemzetközi politikában: lezárult a liberális világrend, és 2026-tól egy új korszak kezdődött, amelyet a nemzetek megerősödése határoz meg. Magyarország ezt a változást nem elszenvedi, hanem alakítja, és már 2010 óta az új korszak előhírnökei közé tartozik – fogalmazott.

Az új korszak első számú kérdése Európában a háború vagy a béke. A magyar kormány feladata egyértelmű, Magyarországot távol kell tartani a háborútól, és a lehető legkisebbre kell csökkenteni annak kockázatait és hatásait az ország számára.

Energia és szuverenitás

A második kulcskérdésként az energiaellátás biztonságát nevezte meg. A nemzeti szuverenitás és a technológiai fejlődés azon múlik, hogy egy ország képes-e olcsó és stabil energiát biztosítani az új iparágak számára. Magyarország energiaellátása biztonságos, az ország új kapacitások létrehozására is képes. Ugyanakkor veszélyt jelentenek azok a Brüsszelben születő szabályozások, amelyek különösen az orosz energia kizárását célozzák, ezek ellen Magyarország jogi és politikai eszközökkel is fellép – emelte ki Orbán Balázs.