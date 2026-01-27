Orbán Balázs: Küzdeni fogunk a magas energiaárak ellen!

Micsoda érdekes egybeesés: a Tisza Párt egy globális energiamultitól igazolt le vezetőt, aki rögtön egy interjújában elmondta, hogy Magyarországnak 2027-ig le kell válnia az orosz energiáról. Néhány nappal ezt követően Brüsszel úgy döntött, hogy minden tagállamnak meg kell szüntetni az orosz vezetékes földgáz és LNG importját 2027-től – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs keddi Facebook-posztjában.
„Ráadásul Brüsszel trükközéssel akarja elérni, hogy le kelljen mondani az olcsó orosz energiáról: a szankciót kereskedelmi intézkedésnek álcázták, így egyszerű többséggel fogadták el, megkerülve a magyar vétót” – tette hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója.
Ismét beigazolódott, hogy a Tisza Pártban nem bízhatnak a magyar emberek: ha választás elé kerülnek, mindig a brüsszeli érdek mellé állnak a magyarral szemben”
– mutatott rá Orbán Balázs.
„Természetesen nem fogjuk hagyni, hogy tönkretegyék a magyar családokat, a kormány ezért bírósághoz fordul. Küzdeni fogunk a magas energiaárak ellen!”
A Fidesz a biztos választás!
– hangsúlyozta a politikai igazgató.
