Orbán Balázs: Küzdeni fogunk a magas energiaárak ellen!

Micsoda érdekes egybeesés: a Tisza Párt egy globális energiamultitól igazolt le vezetőt, aki rögtön egy interjújában elmondta, hogy Magyarországnak 2027-ig le kell válnia az orosz energiáról. Néhány nappal ezt követően Brüsszel úgy döntött, hogy minden tagállamnak meg kell szüntetni az orosz vezetékes földgáz és LNG importját 2027-től – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs keddi Facebook-posztjában.
„Ráadásul Brüsszel trükközéssel akarja elérni, hogy le kelljen mondani az olcsó orosz energiáról: a szankciót kereskedelmi intézkedésnek álcázták, így egyszerű többséggel fogadták el, megkerülve a magyar vétót” – tette hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója. 

Ismét beigazolódott, hogy a Tisza Pártban nem bízhatnak a magyar emberek: ha választás elé kerülnek, mindig a brüsszeli érdek mellé állnak a magyarral szemben” 

– mutatott rá Orbán Balázs.

Strasbourg, 2024. október 9. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (b) és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke sajtótájékoztatót tart Strasbourgban 2024. október 9-én. MTI/Bodnár Boglárka
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (b) és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

„Természetesen nem fogjuk hagyni, hogy tönkretegyék a magyar családokat, a kormány ezért bírósághoz fordul. Küzdeni fogunk a magas energiaárak ellen!”

A Fidesz a biztos választás! 

– hangsúlyozta a politikai igazgató.

 

