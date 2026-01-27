Orbán Balázs: Küzdeni fogunk a magas energiaárak ellen!

„Ráadásul Brüsszel trükközéssel akarja elérni, hogy le kelljen mondani az olcsó orosz energiáról: a szankciót kereskedelmi intézkedésnek álcázták, így egyszerű többséggel fogadták el, megkerülve a magyar vétót” – tette hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója.

Ismét beigazolódott, hogy a Tisza Pártban nem bízhatnak a magyar emberek: ha választás elé kerülnek, mindig a brüsszeli érdek mellé állnak a magyarral szemben”

– mutatott rá Orbán Balázs.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (b) és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

„Természetesen nem fogjuk hagyni, hogy tönkretegyék a magyar családokat, a kormány ezért bírósághoz fordul. Küzdeni fogunk a magas energiaárak ellen!”

– hangsúlyozta a politikai igazgató.