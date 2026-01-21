Orbán Balázs: Magyar Péter a rezsistop kapcsán is csak ködösít és kamuzik

Magyar Péter a rezsistop kapcsán is a szokásos trükkjeit vette elő: ködösít és kamuzik – írta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.

Orbán Viktor: Magyar Péter a rezsistop kapcsán is csak ködösít és kamuzik (Fotó: YouTube)

Kifejtette:

Amit a Tisza Pártról tudunk úgy, hogy saját maguk mondták el: szerintük a rezsicsökkentés egy humbug, egy blöff, és nem baj, ha az emberek többet fizetnek az energiáért. Nem véletlen tehát, hogy a most bejelentett januári rezsistopot is azonnal támadni kezdték.

Közben pedig megpróbálnak úgy tenni, mintha érdekelné őket, hogy mekkora rezsiszámlát kapnak az emberek. De még most is olyan javaslatot puffogtatnak a tiszások, ami egyáltalán nem segítene az alacsony keresetűeknek, alacsony fogyasztásúaknak, csak a gazdagoknak.

Hozzátette:

Ezen nem kell meglepődni, hiszen egy globális energiamultitól érkezett a legújabb megváltójuk. Ő a globális energiacégével az elmúlt években is csak nyerészkedett a magasabb európai energiaárakon. Ezért nem szabad kecskére bízni a káposztát! Extrém hidegben extrém segítségre, nem pedig ködösítésre van szükség. A Fidesz a biztos választás!

– hangsúlyozta.