Orbán Balázs: Meg kell védenünk közösen Magyarország szuverenitását!

„Az ukrán külügyminiszter nyilatkozattermése az elmúlt napokból. Aki szerint ez kitalált probléma, az nem nekem nem hisz, hanem a saját szemének. Meg kell védenünk közösen Magyarország szuverenitását!” – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: MTI/Hatházi Tamás

A miniszterelnök politikai igazgatója által posztolt felvételen Andrij Ivanovics Szibiha, ukrán külügyminiszter válogatott nyilatkozatai láthatók. Eszerint a külügyminiszter többek között azt állította, hogy Magyarország az egyetlen akadálya Ukrajna EU-csatlakozásának. Azt is írták, hogy Ukrajnának meg kell szerezni Magyarország szavazatát. Abban reménykednek, hogy a választás után lehetővé válik a magyar vétó feloldása.