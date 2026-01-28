Orbán Balázs: Meg kell védenünk közösen Magyarország szuverenitását!

Hírlevél
52 perce
„Aki szerint ez kitalált probléma, az nem nekem nem hisz, hanem a saját szemének”– reagált Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs az ukrán külügyminiszter elmúlt napokban tett nyilatkozataira. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint meg kell védenünk közösen Magyarország szuverenitását.
„Az ukrán külügyminiszter nyilatkozattermése az elmúlt napokból. Aki szerint ez kitalált probléma, az nem nekem nem hisz, hanem a saját szemének.  Meg kell védenünk közösen Magyarország szuverenitását!” – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: MTI/Hatházi Tamás
A miniszterelnök politikai igazgatója által posztolt felvételen Andrij Ivanovics Szibiha, ukrán külügyminiszter válogatott nyilatkozatai láthatók. Eszerint a külügyminiszter többek között azt állította, hogy Magyarország az egyetlen akadálya Ukrajna EU-csatlakozásának. Azt is írták, hogy Ukrajnának meg kell szerezni Magyarország szavazatát. Abban reménykednek, hogy a választás után lehetővé válik a magyar vétó feloldása.

 

