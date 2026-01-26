Orbán Balázs elárulta a Mercosur-egyezmény valódi lényegét

Orbán Balázs elmondása szerint a Mercosur-szerződés nemcsak utat nyitna az olcsó, ellenőrizetlen dél-amerikai árudömpingnek, hanem azokat a sztenderdeket sem tartatná be, amelyeket szigorúan lever az európai gazdákon.

Orbán Balázs (Fotó: Hatházi Tamás / MTI Fotószerkesztõség)

Orbán Balázs: Ezt a szcenáriót már láttuk

Nem először mutatkozik ez a séma:

Brüsszel ugyanezt megcsinálta az ukrán gabona esetében is, és akkor sem állt a gazdák mellé”

– fogalmazott.