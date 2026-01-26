Orbán Balázs elárulta a Mercosur-egyezmény valódi lényegét

A miniszterelnök politikai igazgatója videót osztott meg közösségi oldalán, melyben a Mercosur-egyezményről beszélt. Orbán Balázs figyelmeztetett: életbe lépése a jelenleginél is rosszabb helyzetbe sodorná az európai gazdákat.
Orbán Balázs elmondása szerint a Mercosur-szerződés nemcsak utat nyitna az olcsó, ellenőrizetlen dél-amerikai árudömpingnek, hanem azokat a sztenderdeket sem tartatná be, amelyeket szigorúan lever az európai gazdákon.
Orbán Balázs: Ezt a szcenáriót már láttuk
Nem először mutatkozik ez a séma:
Brüsszel ugyanezt megcsinálta az ukrán gabona esetében is, és akkor sem állt a gazdák mellé”
– fogalmazott.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!