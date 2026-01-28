Hírlevél
A magyar emberek döntő többségében kétség merült fel a Tisza Párt jó szándékát illetően. Az érződik minden megnyilatkozásukból, hogy valami simlisség van a háttérben – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
orbán balázsfidesztisza pártmagyar péterválasztás2026

Orbán Balázs úgy illusztrálta a Tisza Párt közéleti tevékenységét, hogy van egy jól kinéző paraván, ami mögé csak néha lehet belátni, és akkor borzalmas dolgok derülnek ki, Magyar Péterék ilyenkor gyorsan összehúzzák a függönyt, és úgy csinálnak, mintha semmi sem történt volna.

Orbán Balázs: Mindig valami simlisség van a tiszás paraván mögött
Orbán Balázs: Mindig valami simlisség van a tiszás paraván mögött Fotó: Facebook/Kovács Zoltán

Orbán Balázs rámutatott, hogy ezt láthattuk 

a Mercosur-megállapodás kapcsán, rezsicsökkentés kapcsán, rezsistop kapcsán, Ukrajna kapcsán.”

 

A Fidesz azonban arra józan többségre épít, aki már ’22-ben is a párt mellett állt. Ők látják azt, hogy mit tesz a kormány, és azt is, hogy más és máshol ezt nem tudja megcsinálni. Például családi adócsökkentés, januári rezsistop, 14. havi nyugdíj.

Ebben a kiélezett helyzetben ilyen kétarcú, simulékony, simlis figurával, nem lehet kockáztatni”

– figyelmeztet a politikai igazgató.

Orbán Balázs végezetül azt is kijelenti, hogy 

ezért a Fidesz a biztos választás.”

Ez a Fidesz üzenete, és ennek az üzenetnek társadalmi többsége van. 

 

