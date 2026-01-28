Mindig valami simlisség van a tiszás paraván mögött

Orbán Balázs úgy illusztrálta a Tisza Párt közéleti tevékenységét, hogy van egy jól kinéző paraván, ami mögé csak néha lehet belátni, és akkor borzalmas dolgok derülnek ki, Magyar Péterék ilyenkor gyorsan összehúzzák a függönyt, és úgy csinálnak, mintha semmi sem történt volna.
Orbán Balázs rámutatott, hogy ezt láthattuk
a Mercosur-megállapodás kapcsán, rezsicsökkentés kapcsán, rezsistop kapcsán, Ukrajna kapcsán.”
A Fidesz azonban arra józan többségre épít, aki már ’22-ben is a párt mellett állt. Ők látják azt, hogy mit tesz a kormány, és azt is, hogy más és máshol ezt nem tudja megcsinálni. Például családi adócsökkentés, januári rezsistop, 14. havi nyugdíj.
Ebben a kiélezett helyzetben ilyen kétarcú, simulékony, simlis figurával, nem lehet kockáztatni”
– figyelmeztet a politikai igazgató.
Orbán Balázs végezetül azt is kijelenti, hogy
ezért a Fidesz a biztos választás.”
Ez a Fidesz üzenete, és ennek az üzenetnek társadalmi többsége van.