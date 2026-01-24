Orbán Balázs: Ezt úgy hívják, hogy a behódolás politikája

Hírlevél
Orbán Balázs szerint a magyar külpolitika ereje abban áll, hogy megvédi az ország gazdasági érdekeit, alacsonyan tartja az energiaárakat, és kívül tartja Magyarországot a háborún.
külpolitikafideszdonald trumptisza pártorbán balázsbrüsszel

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: a szuverén magyar külpolitikának köszönhetően az ország sikerrel küzd a magas energiaárak ellen, miközben keleti és nyugati irányból is folyamatosan érkeznek a beruházások.

Orbán Balázs (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)
Orbán Balázs: Na, ezért a Fidesz a biztos választás!

Felidézte, hogy a MOL meghatározó befolyást szerzett a szerb energiapiacon, Magyarország alapító tagja lett a Donald Trump által létrehozott Béketanácsnak, valamint vezető szerepet vállal a Brüsszellel szembeni európai ellenállás megszervezésében. Orbán Balázs kiemelte: mindezek mellett a legfontosabb cél továbbra is az, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból.

Ezzel szemben bírálta a Tisza Párt álláspontját, amely a szuverén külpolitika feladását jelentené. A politikus úgy fogalmazott: a párt új külügyi vezetése önként mondana le a keleti kapcsolatokról, az olcsó energiáról és a befektetésekről, feladná a tagállami vétót, és nem állna ki Brüsszellel szemben a magyar érdekekért.

Orbán Balázs szerint 

mindez nem más, mint a szuverén külpolitika helyett a behódolás politikája, és hangsúlyozta: éppen ezért a Fidesz jelenti a biztos választást Magyarország számára.

 

