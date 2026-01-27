A Tisza elsunnyogott, mikor dönteni kellett volna – Orbán Balázs nem finomkodott

Rezsicsökkentésről beszélnek – szavazáskor eltűnnek

Az Európai Bizottság két éve dolgozik azon, hogy kivezesse az orosz energiát Magyarországról. A már elfogadott jogszabály következménye egyértelmű: a rezsiköltségek és a benzinárak a többszörösükre emelkednének a következő év végére. A Fidesz ezt a javaslatot határozottan ellenzi, mert az szembemegy a magyar nemzeti érdekkel.

Kiállni Magyarországért nem póz, hanem napi munka”

– fogalmazott Orbán Balázs, hozzátéve: Ursula von der Leyen megbuktatása lett volna a leghatékonyabb módja annak, hogy ezt a káros politikát megállítsák. A szavazáskor a fideszes képviselők mind jelen voltak, és mind nemet mondtak az elnökasszonyra. A Tisza Párt képviselői közül viszont egyetlen egy sem ült a teremben.

Magyar Péter a hidegre hivatkozva hazament – miközben itthon naponta hangoztatják, mennyire védik a rezsicsökkentést és a magyar családokat.

Amikor azonban ténylegesen tenni kellett volna érte, nem voltak sehol. Na ennyire lehet a tiszás politikusokra számítani.

Ezért mondjuk azt, hogy csak a Fidesz a biztos választás.”

”