A Tisza elsunnyogott, mikor dönteni kellett volna – Orbán Balázs nem finomkodott

Orbán Balázs szerint nem lehet félvállról venni azt a politikát, amely közvetlenül érinti a magyar családok mindennapjait. Az Európai Parlamentben múlt héten bizalmatlansági indítványt tárgyaltak Ursula von der Leyen ellen – egy olyan szavazást, amely valódi lehetőséget adott volna a magyar nemzeti érdekek védelmére.
Rezsicsökkentésről beszélnek – szavazáskor eltűnnek
Az Európai Bizottság két éve dolgozik azon, hogy kivezesse az orosz energiát Magyarországról. A már elfogadott jogszabály következménye egyértelmű: a rezsiköltségek és a benzinárak a többszörösükre emelkednének a következő év végére. A Fidesz ezt a javaslatot határozottan ellenzi, mert az szembemegy a magyar nemzeti érdekkel.
Kiállni Magyarországért nem póz, hanem napi munka”
– fogalmazott Orbán Balázs, hozzátéve: Ursula von der Leyen megbuktatása lett volna a leghatékonyabb módja annak, hogy ezt a káros politikát megállítsák. A szavazáskor a fideszes képviselők mind jelen voltak, és mind nemet mondtak az elnökasszonyra. A Tisza Párt képviselői közül viszont egyetlen egy sem ült a teremben.
Magyar Péter a hidegre hivatkozva hazament – miközben itthon naponta hangoztatják, mennyire védik a rezsicsökkentést és a magyar családokat.
Amikor azonban ténylegesen tenni kellett volna érte, nem voltak sehol. Na ennyire lehet a tiszás politikusokra számítani.
Ezért mondjuk azt, hogy csak a Fidesz a biztos választás.”