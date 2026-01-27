Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Robert Ficónak elege van! Üzent a szlovák miniszterelnök

Ezt látnia kell!

Elfelejthetjük a beteges öregkort? Ezzel a módszerrel megfiatalítható az immunrendszer

orbán balázs

A Tisza elsunnyogott, mikor dönteni kellett volna – Orbán Balázs nem finomkodott

23 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Amikor Ursula von der Leyen sorsáról és a magyar rezsiköltségekről kellett dönteni, a tiszás képviselők egyszerűen felszívódtak – emlékeztetett Orbán Balázs. A Fidesz ott volt, szavazott, vállalta – a többiek pedig sunnyogtak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán balázsursula von der leyenbizalmatlansági szavazásrezsicsökkentéseurópai bizottság

Orbán Balázs szerint nem lehet félvállról venni azt a politikát, amely közvetlenül érinti a magyar családok mindennapjait. Az Európai Parlamentben múlt héten bizalmatlansági indítványt tárgyaltak Ursula von der Leyen ellen – egy olyan szavazást, amely valódi lehetőséget adott volna a magyar nemzeti érdekek védelmére.

Orbán Balázs
Orbán Balázs emlékeztetett: a Tisa Párt elmenekült a Von der Leyen elleni szavazás elől (Forrás: Facebook/Zsigmond Barna Pál)
Orbán Viktor rendkívüli üzenetet közölt a Harcosok Klubjában

Rezsicsökkentésről beszélnek – szavazáskor eltűnnek

Az Európai Bizottság két éve dolgozik azon, hogy kivezesse az orosz energiát Magyarországról. A már elfogadott jogszabály következménye egyértelmű: a rezsiköltségek és a benzinárak a többszörösükre emelkednének a következő év végére. A Fidesz ezt a javaslatot határozottan ellenzi, mert az szembemegy a magyar nemzeti érdekkel.

Kiállni Magyarországért nem póz, hanem napi munka” 

– fogalmazott Orbán Balázs, hozzátéve: Ursula von der Leyen megbuktatása lett volna a leghatékonyabb módja annak, hogy ezt a káros politikát megállítsák. A szavazáskor a fideszes képviselők mind jelen voltak, és mind nemet mondtak az elnökasszonyra. A Tisza Párt képviselői közül viszont egyetlen egy sem ült a teremben.

Magyar Péter a hidegre hivatkozva hazament – miközben itthon naponta hangoztatják, mennyire védik a rezsicsökkentést és a magyar családokat.

 Amikor azonban ténylegesen tenni kellett volna érte, nem voltak sehol. Na ennyire lehet a tiszás politikusokra számítani

Ezért mondjuk azt, hogy csak a Fidesz a biztos választás.” 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!