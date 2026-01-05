Orbán Balázs: Ukrajna benyújtotta a következő számlát

Orbán Balázs közösségi oldalán mutatott rá, hogy Ukrajna benyújtotta a következő 10 évre szóló számlát 800 milliárd dollárról (!), ami négyszer annyi, mint amennyit az orosz vagyon elkobzásából akartak megszerezni.
Ráadásul ezek csak az állam működtetéséhez feltétlen szükséges kiadások fedezésére elegendő összeg, és nincsenek benne a háborús kiadások. Ez átszámolva 262.400 milliárd forintnyi összeg.
Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök szerint ez hatalmas tőkebefektetési igényt jelent, amelynek a készülő békemegállapodások részévé kell válnia. Az összeg tartalmazza a makrogazdasági stabilitás fenntartását, a jóvátételeket, az újjáépítést és a gazdasági élénkítést, de nem foglalja magában a védelmi költségeket, amelyek szerinte idővel csökkenhetnek megfelelő biztonsági garanciák mellett.
Európa eddig 180 milliárd euró összeget biztosított Ukrajnának, a 24 tagállam által biztosított hadikölcsön pedig 90 milliárd euróra rúg. Vagyis az Ukrajna által benyújtott igény nagyságrendi ugrást jelentene a finanszírozás terén”
– közölte Orbán Balázs.
Az Ukrajna támogatására fordítandó összegek folyamatosan növekednek, és ezzel tovább csökken Európa versenyképessége, és az európai emberek jólétét biztosító források. A vég nélküli finanszírozás erősíti a háborús stratégiát, mivel a 24 tagállam által biztosított hadikölcsön direkt módon érdekeltté teszi az európai országokat Oroszország legyőzésében, és egyre jobban távolítja Európát a békétől.
Nem tehetünk mást,
fel kell hagyni a háború finanszírozásával, Európának be kell fejeznie a háborúban Ukrajnán keresztül folytatott proxytevékenységét, le kell tennie a közvetlen európai beavatkozás tervéről, és abba kell hagyni az amerikai diplomáciai törekvések akadályozását”
– figyelmeztetett a politikai igazgató, majd gondolatait ezzel zárta:
közös feladatunk, hogy megőrizzük Magyarország békéjét és biztonságát.”