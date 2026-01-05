Orbán Balázs közösségi oldalán mutatott rá, hogy Ukrajna benyújtotta a következő 10 évre szóló számlát 800 milliárd dollárról (!), ami négyszer annyi, mint amennyit az orosz vagyon elkobzásából akartak megszerezni.

Orbán Balázs: Ukrajna benyújtotta a következő számlát. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Fotó: Yves Herman / AFP

Ráadásul ezek csak az állam működtetéséhez feltétlen szükséges kiadások fedezésére elegendő összeg, és nincsenek benne a háborús kiadások. Ez átszámolva 262.400 milliárd forintnyi összeg.

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök szerint ez hatalmas tőkebefektetési igényt jelent, amelynek a készülő békemegállapodások részévé kell válnia. Az összeg tartalmazza a makrogazdasági stabilitás fenntartását, a jóvátételeket, az újjáépítést és a gazdasági élénkítést, de nem foglalja magában a védelmi költségeket, amelyek szerinte idővel csökkenhetnek megfelelő biztonsági garanciák mellett.

Európa eddig 180 milliárd euró összeget biztosított Ukrajnának, a 24 tagállam által biztosított hadikölcsön pedig 90 milliárd euróra rúg. Vagyis az Ukrajna által benyújtott igény nagyságrendi ugrást jelentene a finanszírozás terén”

– közölte Orbán Balázs.

Az Ukrajna támogatására fordítandó összegek folyamatosan növekednek, és ezzel tovább csökken Európa versenyképessége, és az európai emberek jólétét biztosító források. A vég nélküli finanszírozás erősíti a háborús stratégiát, mivel a 24 tagállam által biztosított hadikölcsön direkt módon érdekeltté teszi az európai országokat Oroszország legyőzésében, és egyre jobban távolítja Európát a békétől.

Nem tehetünk mást,

fel kell hagyni a háború finanszírozásával, Európának be kell fejeznie a háborúban Ukrajnán keresztül folytatott proxytevékenységét, le kell tennie a közvetlen európai beavatkozás tervéről, és abba kell hagyni az amerikai diplomáciai törekvések akadályozását”

– figyelmeztetett a politikai igazgató, majd gondolatait ezzel zárta: