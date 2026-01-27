Orbán Balázs: Ukrajna tönkreteszi Európát

Hírlevél
A neoliberális illúziók szertefoszlottak, a zuhanás megállíthatatlan. Európa fizeti a cechet, miközben Ukrajna gazdasági fekete lyukként rántja a mélybe a kontinenst – hangsúlyozta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Mutatjuk a videót!
Mit fogok ezért megint kapni?! „Ukrajna tönkreteszi Európát” – mondta Orbán Balázs a Mandiner Stratéga legújabb adásában.

 

A neoliberális illúziók szertefoszlottak, a zuhanás megállíthatatlan. Európa fizeti a cechet, miközben Ukrajna gazdasági fekete lyukként rántja a mélybe a kontinenst. Trump világrendje érvényesül, ahol a siker egyetlen mércéje a kőkemény nemzeti érdek – hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója.

A teljes adás alább megtekinthető:

Magyarországot meg akarják büntetni, mert nem szállt be a brüsszeli drogliberalizációba

 

 

