Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Durván megfenyegették az USA-t: ha támadnak, nem marad el a kőkemény válasz

Olvasta?

Úgy helyretették Macront, hogy most az Élysée-palota egyik sötét sarkában sírdogálhat

orbán balázs

Orbán Balázs: Üzenjük Brüsszelnek, hogy nem fizetünk! 

24 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy brüsszeli jelentés világosan megmutatja, milyen jövőt szánnának Magyarországnak az uniós döntéshozók. Orbán Balázs szerint a kérdés egyszerű: adóemelések és megszorítások, vagy egyértelmű nemet mondunk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán balázsbrüsszelmegszorításokdokumentumadóemelés

Egy friss uniós dokumentum komoly következményeket vetít előre a magyar adórendszer és a családok pénztárcája szempontjából. Orbán Balázs közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a jelentés konkrét adóemeléseket és megszorításokat vet fel, amelyek szerinte alapvetően határozzák meg Magyarország jövőjét. A miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta: a dokumentum kifogásolja az egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadót, és elégtelennek nevezi a magyar adórendszer „alacsony progresszivitását”. 

Orbán Balázs
Orbán Balázs szerint a dokumentum bizonyítja: az uniós vezetés adóemelésekben és megszorításokban gondolkodik (Fotó: Gyurkovits Tamas)

Ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy több millió embernek kellene magasabb adót fizetnie”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a jelentés szerint a munkát terhelő adók arányát is növelni kellene.

Kocsis Máté nem finomkodott: Pénzeső Ukrajnának, számla a magyaroknak?

Adóemelés Ukrajna finanszírozására

Orbán Balázs szerint a dokumentum legbeszédesebb része az, amelyből kiderül: 

Brüsszel a GDP-arányos adóbevételek növelését várja el Magyarországtól, különösen a munkajövedelmek terhére. 

Mint mondta, ennek oka világos: az Európai Unió eddig is háromszor annyit költött Ukrajna támogatására, mint amennyi forrás Magyarországnak jutott a csatlakozás óta, és a tervek szerint további legalább 800 milliárd dollárt kellene előteremteni Ukrajna rezsijének finanszírozására. A politikus szerint mivel az európai kormányoknak nincs erre fedezetük, az uniós vezetés adóemelésekben és megszorításokban gondolkodik. 

Ez egy szürke dokumentum, de a jövőnkről szól”

hívta fel a figyelmet, majd egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: Magyarország nem kér a brüsszeli adóemelésekből, és nem hajlandó megfizetni ezek árát.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!