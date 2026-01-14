Orbán Balázs: Üzenjük Brüsszelnek, hogy nem fizetünk! 

Egy friss uniós dokumentum komoly következményeket vetít előre a magyar adórendszer és a családok pénztárcája szempontjából. Orbán Balázs közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a jelentés konkrét adóemeléseket és megszorításokat vet fel, amelyek szerinte alapvetően határozzák meg Magyarország jövőjét. A miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta: a dokumentum kifogásolja az egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadót, és elégtelennek nevezi a magyar adórendszer „alacsony progresszivitását”.

Orbán Balázs szerint a dokumentum bizonyítja: az uniós vezetés adóemelésekben és megszorításokban gondolkodik (Fotó: Gyurkovits Tamas)

Ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy több millió embernek kellene magasabb adót fizetnie”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a jelentés szerint a munkát terhelő adók arányát is növelni kellene.