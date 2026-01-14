Orbán Balázs: Üzenjük Brüsszelnek, hogy nem fizetünk! 

Egy friss uniós dokumentum komoly következményeket vetít előre a magyar adórendszer és a családok pénztárcája szempontjából. Orbán Balázs közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a jelentés konkrét adóemeléseket és megszorításokat vet fel, amelyek szerinte alapvetően határozzák meg Magyarország jövőjét. A miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta: a dokumentum kifogásolja az egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadót, és elégtelennek nevezi a magyar adórendszer „alacsony progresszivitását”.
Ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy több millió embernek kellene magasabb adót fizetnie”
– fogalmazott, hozzátéve, hogy a jelentés szerint a munkát terhelő adók arányát is növelni kellene.
Adóemelés Ukrajna finanszírozására
Orbán Balázs szerint a dokumentum legbeszédesebb része az, amelyből kiderül:
Brüsszel a GDP-arányos adóbevételek növelését várja el Magyarországtól, különösen a munkajövedelmek terhére.
Mint mondta, ennek oka világos: az Európai Unió eddig is háromszor annyit költött Ukrajna támogatására, mint amennyi forrás Magyarországnak jutott a csatlakozás óta, és a tervek szerint további legalább 800 milliárd dollárt kellene előteremteni Ukrajna rezsijének finanszírozására. A politikus szerint mivel az európai kormányoknak nincs erre fedezetük, az uniós vezetés adóemelésekben és megszorításokban gondolkodik.
Ez egy szürke dokumentum, de a jövőnkről szól”
– hívta fel a figyelmet, majd egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: Magyarország nem kér a brüsszeli adóemelésekből, és nem hajlandó megfizetni ezek árát.