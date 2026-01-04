Energia, olaj, józanság: Orbán Balázs kendőzetlenül beszélt Venezueláról

Hírlevél
Háborúk és konfliktusok korszakába léptünk, ahol minden ország könyörtelenül a saját érdekeit védi. Ebben a világban csak az marad talpon, aki szövetségekben gondolkodik, és nem engedi, hogy mások hibáinak árát a saját polgárai fizessék meg – figyelmeztetett Orbán Balázs.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán balázsvenezuelakonfliktusrezsivédelemenergiaellátás

Orbán Balázs szerint csak azok az országok képesek sikerrel venni az előttük álló akadályokat, amelyek működőképes szövetségi rendszerek tagjai.

Orbán Balázs
Orbán Balázs szerint kulcsfontosságú, hogy a venezuelai helyzet mielőbb konszolidálódjon (Fotó: Gyurkovits Tamas)

Háborúk és konfliktusok korába léptünk, ahol mindenki kíméletlenül a saját nemzeti érdekeit képviseli”

 – írta Facebook-bejegyzésében, hozzátéve: a globális instabilitás különösen az energiaellátást érinti, és ezen a terepen nincs helye naivitásnak.

Orbán Viktor: A magyar kormány a dél-amerikai események kapcsán is munkában

Venezuela és a magyar érdek

Venezuela a világ legnagyobb olajtartalékával rendelkezik, így minden ottani konfliktus azonnal begyűrűzik a globális piacokra – végső soron a benzinárakba is. 

Magyarország az elmúlt években jelentősen növelte válságálló képességét az energetikában, de a nemzetközi folyamatok hatásai alól senki sem vonhatja ki magát teljesen. Éppen ezért nemzeti érdek, hogy a venezuelai helyzet mielőbb konszolidálódjon, és ne az európai – köztük a magyar – családok fizessék meg az árát. A kormány pontosan tudja, milyen diktatórikus rendszer működött ott: a korábban kimenekített több száz magyar beszámolói erről világosan tanúskodnak. Brüsszel és hazai szövetségesei viszont most sem értik a helyzet súlyát, és szokás szerint nem kérdezték meg őket. 

A magyar kormány minden szereplővel kapcsolatban áll, és világos célt követ: megőrizni Magyarország békéjét és biztonságát, valamint a legbizonytalanabb időkben is fellépni az energiaárak emelkedése ellen.

