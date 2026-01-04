Energia, olaj, józanság: Orbán Balázs kendőzetlenül beszélt Venezueláról

Orbán Balázs szerint csak azok az országok képesek sikerrel venni az előttük álló akadályokat, amelyek működőképes szövetségi rendszerek tagjai.

Orbán Balázs szerint kulcsfontosságú, hogy a venezuelai helyzet mielőbb konszolidálódjon (Fotó: Gyurkovits Tamas)

Háborúk és konfliktusok korába léptünk, ahol mindenki kíméletlenül a saját nemzeti érdekeit képviseli”

– írta Facebook-bejegyzésében, hozzátéve: a globális instabilitás különösen az energiaellátást érinti, és ezen a terepen nincs helye naivitásnak.