Energia, olaj, józanság: Orbán Balázs kendőzetlenül beszélt Venezueláról

Orbán Balázs szerint csak azok az országok képesek sikerrel venni az előttük álló akadályokat, amelyek működőképes szövetségi rendszerek tagjai.
Háborúk és konfliktusok korába léptünk, ahol mindenki kíméletlenül a saját nemzeti érdekeit képviseli”
– írta Facebook-bejegyzésében, hozzátéve: a globális instabilitás különösen az energiaellátást érinti, és ezen a terepen nincs helye naivitásnak.
Venezuela és a magyar érdek
Venezuela a világ legnagyobb olajtartalékával rendelkezik, így minden ottani konfliktus azonnal begyűrűzik a globális piacokra – végső soron a benzinárakba is.
Magyarország az elmúlt években jelentősen növelte válságálló képességét az energetikában, de a nemzetközi folyamatok hatásai alól senki sem vonhatja ki magát teljesen. Éppen ezért nemzeti érdek, hogy a venezuelai helyzet mielőbb konszolidálódjon, és ne az európai – köztük a magyar – családok fizessék meg az árát. A kormány pontosan tudja, milyen diktatórikus rendszer működött ott: a korábban kimenekített több száz magyar beszámolói erről világosan tanúskodnak. Brüsszel és hazai szövetségesei viszont most sem értik a helyzet súlyát, és szokás szerint nem kérdezték meg őket.
A magyar kormány minden szereplővel kapcsolatban áll, és világos célt követ: megőrizni Magyarország békéjét és biztonságát, valamint a legbizonytalanabb időkben is fellépni az energiaárak emelkedése ellen.