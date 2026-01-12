Orbán Viktor: Mi nem lapítunk, kiállunk az emberek elé

Közösségi oldalán értékelte a jelöltállítás lezárását Orbán Viktor, aki hangsúlyozta: a Fidesz–KDNP mind a 106 egyéni választókerületben olyan jelölteket indít, akik tapasztalatot, minőséget és politikai bátorságot képviselnek. A kormányfő szerint mindegyik jelölttel személyesen tárgyalt, és minden esetben megállapodás született.
Erős csapat, világos beszéd
A bejegyzés szerint a Fidesz olyan politikai közösség, amely nem hallgat és nem bújik el a viták elől. A miniszterelnök úgy fogalmazott:
Mi nem lapítunk, nem sunyogunk, mi büszkén állunk ki a magyar emberek elé, újabb négy éves felhatalmazást kérve tőlük.”
A jelölteknek pedig nemcsak programjuk van, hanem hangjuk, véleményük és világos álláspontjuk is, amelyet nem félnek képviselni. Orbán Viktor kiemelte: A felállított csapat erejét mutatja, hogy akár két teljes kormányt is ki lehetne állítani a jelöltekből. Hozzátette azt is, hogy a Fidesz minden választópolgárt fontosnak tart, senkit nem néz le, és senkiről nem feledkezik meg.