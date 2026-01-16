Orbán Viktor: 2026 egyszerre a veszélyek és lehetőségek éve

Hírlevél
A miniszterelnök a Kossuth Rádióban beszélt péntek reggel a választással kapcsolatos legfontosabb kérdésekről. Orbán Viktor hangsúlyozta: muszáj a magyar úton maradni.
A miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszélt arról, hogy 2026 egyszerre a veszélyek és a lehetőségek éve. Orbán Viktor kiemelte: a veszélyeket csökkenteni kell, a lehetőségeket pedig ki kell használni, és ebből a szempontból az áprilisi választás sorsdöntő.

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió műsorában 2026. január 16-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Komm. Főosztály/Kaiser Ákos) 
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió műsorában 2026. január 16-án
(Fotó: MTI/Miniszterelnöki Komm. Főosztály/Kaiser Ákos) 

Orbán Viktor a választás tétjéről: brüsszeli út vagy magyar út

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a kormánypártok azért hangsúlyozzák a „biztos választás” kifejezést, mert kormányzati folytonossággal és cselekvőképességgel a veszélyek elháríthatók, a lehetőségek pedig kihasználhatók.

A miniszterelnök hangsúlyozta: 

ha az ország a brüsszeli útra lép, és a Brüsszel-párti erők győznek, az hadigazdaságot jelent, ami felerősíti a veszélyeket és károkat okoz. 

Orbán Viktor a nemzeti petícióról: A magyar kormány az egyetlen, amely kikéri az emberek véleményét

 

Ezzel szemben azt mondta: ha Magyarország marad a magyar úton, akkor meg tudja ragadni a lehetőségeket.

Konkrétumok: minimálbér, anyák szja-mentessége, 3 százalékos hitel, 14. havi nyugdíj

A műsorban Orbán Viktor a magyar út jellemzőiként sorolta fel, hogy 

11 százalékkal emelkedik a minimálbér, bővül az anyák szja-mentessége, dübörög a 3 százalékos hitel, elindul a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetése, valamint adócsökkentés történt a kis- és közepes vállalkozásoknál. 

A miniszterelnök úgy fogalmazott: ennek az útnak a folytatása ajánlott, a békegazdaság útján.

 

