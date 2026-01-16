Orbán Viktor: 2026 egyszerre a veszélyek és lehetőségek éve

A miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszélt arról, hogy 2026 egyszerre a veszélyek és a lehetőségek éve. Orbán Viktor kiemelte: a veszélyeket csökkenteni kell, a lehetőségeket pedig ki kell használni, és ebből a szempontból az áprilisi választás sorsdöntő.

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió műsorában 2026. január 16-án

(Fotó: MTI/Miniszterelnöki Komm. Főosztály/Kaiser Ákos)

Orbán Viktor a választás tétjéről: brüsszeli út vagy magyar út

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a kormánypártok azért hangsúlyozzák a „biztos választás” kifejezést, mert kormányzati folytonossággal és cselekvőképességgel a veszélyek elháríthatók, a lehetőségek pedig kihasználhatók.

A miniszterelnök hangsúlyozta: