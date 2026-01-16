Orbán Viktor: 2026 egyszerre a veszélyek és lehetőségek éve

A miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszélt arról, hogy 2026 egyszerre a veszélyek és a lehetőségek éve. Orbán Viktor kiemelte: a veszélyeket csökkenteni kell, a lehetőségeket pedig ki kell használni, és ebből a szempontból az áprilisi választás sorsdöntő.
Orbán Viktor a választás tétjéről: brüsszeli út vagy magyar út
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a kormánypártok azért hangsúlyozzák a „biztos választás” kifejezést, mert kormányzati folytonossággal és cselekvőképességgel a veszélyek elháríthatók, a lehetőségek pedig kihasználhatók.
A miniszterelnök hangsúlyozta:
ha az ország a brüsszeli útra lép, és a Brüsszel-párti erők győznek, az hadigazdaságot jelent, ami felerősíti a veszélyeket és károkat okoz.
Ezzel szemben azt mondta: ha Magyarország marad a magyar úton, akkor meg tudja ragadni a lehetőségeket.
Konkrétumok: minimálbér, anyák szja-mentessége, 3 százalékos hitel, 14. havi nyugdíj
A műsorban Orbán Viktor a magyar út jellemzőiként sorolta fel, hogy
11 százalékkal emelkedik a minimálbér, bővül az anyák szja-mentessége, dübörög a 3 százalékos hitel, elindul a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetése, valamint adócsökkentés történt a kis- és közepes vállalkozásoknál.
A miniszterelnök úgy fogalmazott: ennek az útnak a folytatása ajánlott, a békegazdaság útján.