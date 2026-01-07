Orbán Viktor: A baloldal csődbe vitte a fővárost, az országot is csődbe vinné

Budapest baloldali vezetése csődbe vitte a nemzet fővárosát, a leggazdagabb magyar települést, és nem kétséges, az országot is csődbe vinnék, ha rájuk lenne bízva – jelentette ki a miniszterelnök, a Fidesz elnöke kedd este pártja budapesti jelöltállító gyűlésén.

Fotó: Facebook

Orbán Viktor a Facebook-oldalán közvetített beszédében azt mondta, nagy csalódás az, ami ma Budapesten a városvezetés alatt történik, ugyanis hiába minden kormányzati támogatás és fejlesztés,

Budapest ma egy bajoktól gyötört, bajból bajba botladozó fővárossá vált.

„Nem ilyet érdemelnek a magyarok“ – hangsúlyozta.

Orbán Viktor: A Tisza Párt aszisztált a csődhöz

Elmondta, a fővárosban keletkezik a helyi iparűzési adóbevételek több mint 40 százaléka, miközben az ország lakosságának mintegy 17 százaléka lakik itt. De mindig marad pénz szabálytalanul kiosztott jutalmakra, aztán jön a kuncsorgás, siránkozás, tehetetlenség – tette hozzá, megjegyezve, miközben a városban baj baj hátán van, egy ukrán zászlónak és egy Pride-zászlónak mindig akad azért hely a városházán. A Fidesz elnöke közölte, az is kiderült, milyen az, amikor a Tisza Párt része a baloldali kormányzásnak: a párt asszisztált a város csődjéhez, és közben Brüsszelben megszavazta a migrációs paktum felgyorsítását.