Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ütött az óra: Trump háborús üzenetet küldött – elszabadulhat a pokol

!!!

Őrjöngenek a világvezetők: a legismertebb orosz tévés botrányos dolgokat mondott

orbán viktor

Orbán Viktor: A brüsszeli terv készen van, ennek egyetlen akadálya mi vagyunk

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„A brüsszeli terv készen van, Magyarországot háborúba sodorná” – figyelmeztetett Facebook-videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök a hétvégi Fidesz-kongresszusról posztolt, ahol a kormánypárti felszólalók egybehangzóan állították: a háborúpárti nyomással szemben Orbán Viktor szuverén nemzeti kormánya jelenti az egyetlen biztos védelmet Magyarország számára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktormagyar péterbrüsszeli

A brüsszeli terv készen van. Magyarországot háborúba sodorná. Ennek egyetlen akadálya mi vagyunk. Csak mi tudjuk megvédeni Magyarországot a háborútól, mert csak mi tudunk és akarunk nemet mondani Brüsszelnek. Ez a való világ. A Fidesz a biztos választás! – írja Facebook-videója fölött Orbán Viktor.

Orbán Viktor, Brüsszel, Fidesz
A brüsszeli tervnek egyetlen akadálya van: Orbán Viktor szuverén nemzeti kormánya

A miniszterelnök a hétvégi Fidesz-kongresszusról posztolt, ahol Szijjártó Péter elmondta: Európa politikai vezetőin elhatalmasodott a háborús fanatizmus. Magyarország háborúba sodrására készen áll egy brüsszeli-kijevi terv. De e terv végrehajtásának egyetlen akadálya van. Ez az egyetlen akadály pedig Orbán Viktor szuverén nemzeti kormánya.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, Magyar Péter mondta azt, hogy lemondana egy kis szuverenitástól, és támogatná a háború pénzelését, ha megtehetné. Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint szembe kell néznünk az ellenféllel, és világosan el kell mondanunk, mekkora veszélyt jelentenek. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója úgy véli, kizárólag egy Fidesz-kormány tudja Magyarországot megvédeni a háborútól és minden más veszélytől. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!