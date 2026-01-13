Orbán Viktor: A brüsszeli terv készen van, ennek egyetlen akadálya mi vagyunk

A brüsszeli terv készen van. Magyarországot háborúba sodorná. Ennek egyetlen akadálya mi vagyunk. Csak mi tudjuk megvédeni Magyarországot a háborútól, mert csak mi tudunk és akarunk nemet mondani Brüsszelnek. Ez a való világ. A Fidesz a biztos választás! – írja Facebook-videója fölött Orbán Viktor.

A brüsszeli tervnek egyetlen akadálya van: Orbán Viktor szuverén nemzeti kormánya

A miniszterelnök a hétvégi Fidesz-kongresszusról posztolt, ahol Szijjártó Péter elmondta: Európa politikai vezetőin elhatalmasodott a háborús fanatizmus. Magyarország háborúba sodrására készen áll egy brüsszeli-kijevi terv. De e terv végrehajtásának egyetlen akadálya van. Ez az egyetlen akadály pedig Orbán Viktor szuverén nemzeti kormánya.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, Magyar Péter mondta azt, hogy lemondana egy kis szuverenitástól, és támogatná a háború pénzelését, ha megtehetné. Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint szembe kell néznünk az ellenféllel, és világosan el kell mondanunk, mekkora veszélyt jelentenek. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója úgy véli, kizárólag egy Fidesz-kormány tudja Magyarországot megvédeni a háborútól és minden más veszélytől.