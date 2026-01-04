Orbán Viktor: A család a legnagyobb érték

Orbán Viktor a közösségi oldalán egy bejegyzésben emlékeztet arra, hogy 2026. január 1-jétől a 40 év alatti, két gyermeket nevelő édesanyák is személyijövedelemadó-mentességet kapnak.

2026. január 1-jétől a 40 év alatti, két gyermeket nevelő édesanyák is személyijövedelemadó-mentességet kapnak. Orbán Viktor arra hívta fel a figyelmet, hogy a döntés az anyák megbecsülését és a családok anyagi biztonságát erősíti. Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Orbán Viktor: Mi megbecsüljük az édesanyákat

A család a legnagyobb érték. Mi megbecsüljük az édesanyákat, és mindent megteszünk, hogy segítsük őket. 2026. január elsejétől az szja-mentességet kiterjesztettük a 40 év alatti kétgyermekes anyákra is”

- írta a bejegyzésében a miniszterelnök.