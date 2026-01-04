Orbán Viktor: A család a legnagyobb érték

Orbán Viktor a közösségi oldalán egy bejegyzésben emlékeztet arra, hogy 2026. január 1-jétől a 40 év alatti, két gyermeket nevelő édesanyák is személyijövedelemadó-mentességet kapnak.
Orbán Viktor: Mi megbecsüljük az édesanyákat
A család a legnagyobb érték. Mi megbecsüljük az édesanyákat, és mindent megteszünk, hogy segítsük őket. 2026. január elsejétől az szja-mentességet kiterjesztettük a 40 év alatti kétgyermekes anyákra is”
- írta a bejegyzésében a miniszterelnök.
A bejelentés egy átfogó, fokozatosan bevezetett intézkedés része. 2026. január 1-jétől első körben a 40 év alatti, két gyermeket nevelő édesanyák mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól. Egy átlagos keresetű érintett anya így havonta mintegy 103 ezer forinttal, éves szinten pedig körülbelül 1,2 millió forinttal több jövedelemmel gazdálkodhat.
A kedvezmény igénybevételéhez az érintetteknek új adóelőleg-nyilatkozatot kell benyújtaniuk a munkáltatójukhoz vagy kifizetőjükhöz. Ezt a legegyszerűbben a NAV online nyomtatványkitöltő alkalmazásában (ONYA) tehetik meg 2026. január 1-jétől, így az adómentesség már a februárban érkező januári fizetésben megjelenhet.