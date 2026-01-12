Orbán Viktor: A Fidesznél csak a Fidesz a jobb!

Győztes csapaton ne változtass, tövig koptatott okosság, de aki ezt kigondolta, tudta-e, tudhatta-e, amit mi tudunk, látott-e olyat, amit mi láttunk! – mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én

(Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

A miniszterelnök hozzátette:

Látott-e zsinórban négyszer kétharmaddal megnyerni parlamenti választást? Húsz éven át megnyerni minden önkormányzati választást. Az uniós csatlakozásunk óta diadalmaskodni az összes európai uniós parlamenti választáson nem láthatott ilyet, mert rajtunk kívül erre még soha senki nem volt képes, és jó ideig nem is lesz, ha egyáltalán.

Most 65 régi és 41 új jelölttel kezdjük meg a választási hadjáratot. A győztes csapaton ne változtass elv helyett, én inkább abban hiszek, hogy az eklézsiát mindig meg kell reformálni, mert a Fidesznél csak a Fidesz a jobb!

– hangsúlyozta Orbán Viktor.