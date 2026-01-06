Ezt önnek is látnia kell! Orbán Viktor a hóhelyzetről posztolt

Hírlevél
A hóhelyzet fokozódik – írta Orbán Viktor. A kormányfő azt is elárulta, mi a havazás előnye.
Nincs szebb egy havas reggelnél – írta a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor úgy fogalmazott, 

a hóhelyzet ma fokozódni fog, mindenki nagyon vigyázzon magára!

Ismert, a szokatlanul nagy, az egész országot érintő havazás miatt az Operatív Törzs koordinálja a rendkívüli időjárás elleni védekezést. Erről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ​számolt be hétfő délután. Mint fogalmazott, a következő napokban extrém időjárási körülmények várhatóak. 

A miniszterelnök döntése alapján a belügyminiszter vezetésével Operatív Törzs jön létre, amelynek feladata a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálása.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a következő napokban érdemes fokozott figyelemmel kísérni a meteorológiai riasztásokat, az aktuális útviszonyokat, a hatóságok közleményeit, valamint a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását használni.

 

